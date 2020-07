Simone Inzaghi: "La Lazio non si accontenta del 4° posto"; Juric: "Abbiamo dominato noi"

Inzaghi non si vuole prendere solo il 4° posto e punta ancora al sorpasso su Atalanta e Inter, Juric non manda giù il risultato visto quanto prodotto in campo e sul futuro: "Ripartiamo da 0 perché dobbiamo acquistare 15 nuovi giocatori. L'estate scorsa mi era stato chiesto di retrocedere in maniera dignitosa. Invece...".

Inzaghi è felice per aver ritrovato la sua Lazio e non si vuole accontentare del 4° posto (anche perché ancora non vuole dire Champions League). C'è anche una classifica marcatori e una classifica assistman da andare a prendere. Juric rammaricato per il risultato e già proiettato verso la prossima stagione.

Simone INZAGHI (All. Lazio)

Si è vista la Lazio che conoscevamo prima, con i cambi in panchina e la rosa adeguata per fare queste partite. Accordo tra Immobile e Luis Alberto sul rigore? Sono talmente legati che sia un patto tra di loro. Non so cosa avevano in mente. Per noi era importante la vittoria di questa sera, non vogliamo arrivare 4°, la squadra non lo merita per quel che ha fatto. Abbiamo record da battere, per Immobile e Luis Alberto, ma loro sanno che se non avessero i loro compagni non potrebbero puntare a questi obiettivi

Cosa mi rende più orgoglioso?

Sono 4 anni e non ridurrei tutto a quest'anno. Anche se c'è la vittoria in Supercoppa, il record di vittorie e di punti e la qualificazione in Champions. Questi ragazzi sono speciali. Dispiace che non ci siano i nostri tifosi, un grande traino per noi grazie all'ambiente unito e coeso anche in trasferta. Speriamo che a settembre possano tornare allo stadio

La preparazione per il prossimo anno è già stabilita?

Andremo in ritiro fino al 4 settembre in montagna, ci sarà poco tempo. I nazionali andranno via e non finiranno il ritiro. Quando ci si ferma ci sono sempre sorprese inaspettate. C'è la speranza di recuperare Lucas Leiva e Lulic a settembre

Ivan JURIC (All. Hellas Verona)

Mi viene difficile spiegare questa partita, perché penso che abbiamo giocato nettamente meglio della Lazio. Abbiamo preso 5 gol strani. Grande rammarico per i ragazzi perché hanno fatto una prestazione di grandissimo livello, sapendo che numericamente siamo in pochi. Secondo me abbiamo dominato, poi perdi 5-1 e stai zitto, ma gli episodi sono stati devastanti

Questo calcio di luglio che valore tecnico ha?

Si fa per i soldi, per finire il campionato e per i diritti tv. Questo non è calcio, non sono emozioni vere. Ci sforziamo al massimo, i ragazzi sono stupendi, anche chi ha già firmato con altre società. Ma è un calcio diverso, è un'altra cosa giocare davanti alla gente. Non vale molto secondo me. Come sarà il Verona nella prossima stagione? Dopo quest'anno ripartiamo da 0. Rimaniamo con 5-6 giocatori e ne dovremo prendere altri 15. È un progetto triennale perché di quest'anno rimane poco. Ma la società ha una stabilità diversa e può fare diversamente rispetto alla stagione scorsa. Mi auguro che ci divertiremo, non sarà semplice, ma sappiamo quali giocatori vogliamo. I soldi sono un ostacolo, ma la mia idea è costruire qualcosa di stabile qui, che garantisca la permanenza in Serie A, come non è stato negli ultimi dieci anni

Ti aspettavi questo risultato ad inizio stagione?

Assolutamente no. A me è stata chiesta una retrocessione dignitosa, non era importante che ci salvassimo, ma che i conti fossero a posto. La partenza era quella. Grande merito ai ragazzi, ognuno ha dato il massimo e raramente succede nel calcio

