Secondo successo di fila per la squadra di Simone Inzaghi che al Bentegodi piega i gialloblù di Juric in rimonta. Hellas in vantaggio su rigore al 39' con Amrabat, Immobile pareggia sempre dal dischetto prima del riposo. Nella ripresa segnano Milinkovic-Savic, Correa e lo stesso Immobile che completa la festa portandosi a casa il pallone. I suoi gol in campionato ora sono 34.

Ciro Immobile si riprende la Lazio: l'attaccante biancoceleste firma una fantastica tripletta nel roboante 5-1 della squadra di Simone Inzaghi sul Verona al Bentegodi, sale a quota 34 gol in campionato (101 complessivi in Serie A con la maglia della Lazio) a -2 dal record di tutti i tempi di Gonzalo Higuain (36 nel 2015-16) e consente alla Lazio di agganciare l'Atalanta al terzo posto. L'Hellas dura un tempo: passata in vantaggio al 39' grazie a un rigore di Amrabat, la squadra di Juric viene raggiunta prima dell'intervallo e crolla letteralmente nella ripresa. Per la Lazio a segno anche Milinkovic-Savic e Correa.

A breve il report completo del match.

Il tabellino

VERONA-LAZIO 1-5

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni (79' Dimarco), Gunter, Rrahmani; Pessina, Veloso (87' Lucas Felippe), Amrabat, Lazovic; Zaccagni (68' Salcedo), Eysseric (87' Stepinski); Borini (68' Di Carmine). All.: Juric.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (65' Vavro), Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (88' Armini), Milinkovic-Savic (88' A. Anderson), Luis Alberto, Parolo, D. Anderson (65' J. Lukaku); Correa (69' Caicedo), Immobile. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

GOL: 39' rig. Amrabat (V), 51' pt. rig. Immobile (L), 56' Milinkovic-Savic (L), 63' Correa (L), 83' Immobile (L), 94' rig. Immobile (L).

ASSIST: J. Lukaku (L, 1-4).

AMMONITI: Rrahmani, Radunovic (V), Marusic, Strakosha (L).

NOTE - Recupero 7'+5'.

Ciro Immobile - Verona-Lazio Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

39' GOL DEL VERONA! AMRABAT SU RIGORE! Il centrocampista spiazza Strakosha dal dischetto trasformando un rigore concesso per fallo di Luiz Felipe su Zaccagni.

51' pt. PAREGGIO DELLA LAZIO! IMMOBILE SU RIGORE! Altro penalty, stavolta per i biancocelesti. Volpi lo concede dopo essere stato richiamato al VAR: punito un braccio largo e una ginocchiata di Lazovic proprio nei confronti di Immobile che dal dischetto è precisissimo.

49' LAZIO A UN PASSO DAL 2-1! Cross dalla sinistra di Anderson per la sponda di Milinkovic-Savic, a centro area c'è Acerbi che incorna a rete sfiorando il palo per una questione di centimetri. Che occasione per i biancocelesti!

56' GOOOOOOL DELLA LAZIO! MILINKOVIC-SAVIC! 1-2! Punizione dalla distanza, palla deviata da Pessina in barriera e Radunovic spiazzato. Risultato capovolto al Bentegodi! Ora conduce la Lazio 2-1.

63' GOOOOOOL DELLA LAZIO! CORREA! 1-3! L'argentino in area decentrato sulla sinistra, destro rasorerra deviato da Gunter e niente da fare per Radunovic.

78' STRAKOSHA, CHE PARATA! Super parata del portiere della Lazio su incornata da due passi di Salcedo.

83' GOOOOOOL DI IMMOBILE! PRODEZZA! 1-4! La Lazio chiude la partita in contropiede. Servito da Jordan Lukaku sul vertice sinistro dell'area di rigore, Immobile sorprende Radunovic con un fantastico destro a giro di prima intenzione che tocca il palo e si insacca.

94' 5-1 LAZIO! ANCORA IMMOBILE SU RIGORE! Azione travolgente di Immobile che entra in area e cade dopo un contatto con Radunovic in uscita. Destro rasoterra perfetto dagli 11 metri per il suo gol numero 34 in campionato.

