Nei biancocelesti i migliori sono i due attaccanti, autori di un gol e un assist a testa. Milinkovic-Savic e Luis Alberto inventano. Ottimo anche il portiere bresciano Andrenacci, che evita il peggio con diversi interventi. Papetti pecca di inesperienza.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Torregrossa lo spaventa in più di un'occasione, ma senza mai trovare la porta. In sostanza, non deve mai sporcarsi i guanti.

PATRIC 6 - Nel primo tempo un suo svarione in disimpegno rischia di costare grosso alla Lazio. Per il resto se la cava senza grossi errori.

Luiz FELIPE 6 - Comanda bene la propria retroguardia, anche se con il generoso Torregrossa non può mai dormire sonni tranquilli (dall'84' Denis VAVRO s.v.)

Francesco ACERBI 6 - Svolge bene le proprie mansioni difensive. Guardingo con le iniziative degli avanti bresciani, non si sovrappone troppo a Jony (dall'88' BASTOS s.v.)

Manuel LAZZARI 6 - Qualche strappo interessante in velocità, ma non incendia la gara come aveva fatto in altre occasioni. Esce a inizio ripresa (dal 56' Adam MARUSIC 5,5 - Dovrebbe portare freschezza sulla fascia destra, ma si fa vedere pochissimo)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Non troppo continuo, ma prezioso con i suoi inserimenti e i suoi assist. Sfiora il gol per due volte, ma Andrenacci glielo nega.

Marco PAROLO 6 - Ordinato, geometrico, preciso. Fa le cose semplici e le fa bene. Come gran parte dei compagni, nella ripresa si fa sopraffare dalla stanchezza.

Luis ALBERTO 6,5 - Si accende tardi, ma quando lo fa estrae qualche perla dal proprio repertorio. In un paio di occasioni mette in porta Immobile e Milinkovic-Savic. Nel finale centra una traversa clamorosa.

JONY 6 - Spesso cercato dai compagni, spesso al cross. Molto propositivo. Come Lazzari, esce nei primi minuti del secondo tempo (dal 56' Jordan LUKAKU 5,5 - In più di mezz'ora fa vedere pochino)

Joaquin CORREA 7 - Vuole riprendersi ciò che l'infortunio gli ha tolto e si vede. Bello il gol del vantaggio, bello l'assist per il raddoppio di Immobile (dall'84' Bobby ADEKANYE 5,5 - Ha una voglia matta di spaccare il mondo, ma è troppo egoista)

Ciro IMMOBILE 7 - Tanti errori nei pressi della porta, ma anche un gol e un assist al bacio per Correa. E, dunque, un timbro fondamentale sul risultato.

All. Simone INZAGHI 6 - Non è una grande Lazio, ma contava la vittoria e la vittoria è arrivata. Senza troppe invenzioni tattiche in una situazione sempre d'emergenza.

Le pagelle del Brescia

Lorenzo ANDRENACCI 7 - Ma che bravo. Prende due gol, ma ne evita una miriade. Specialmente in un finale in cui gli attaccanti della Lazio arrivano a folate davanti alla sua porta.

Stefano SABELLI 5,5 - Si lascia superare da Correa nell'azione del vantaggio laziale, senza riuscire a contenere l'argentino. Fatica con le iniziative di Jony.

Andrea PAPETTI 5 - Male. Non oppone resistenza a Correa, che firma l'1-0, e lascia un buco enorme anche nell'azione del raddoppio. In mezzo rischia grosso con un duro intervento su Immobile. Ha l'età dalla sua: si rifarà.

Daniele GASTALDELLO 6 - Se Papetti soffre, lui regala esperienza alla difesa di Lopez. Esce nel finale per un problema fisico (dal 77' Alessandro SEMPRINI s.v.)

Ales MATEJU 5,5 - Molta grinta, qualche carenza tecnica, un buon disimpegno puramente difensivo. Chiude al centro dopo l'ingresso di Semprini.

Jaromir ZMRHAL 6 - Tra i più attivi nel primo tempo. Quando rientra sul sinistro dà la sensazione di poter far male. Un suo sinistro dal limite spaventa Strakosha.

Sandro TONALI 6 - Regge il centrocampo, con buone chiusure difensive e qualche idea dalla metà campo in su. Rischia il rosso per un intervento col braccio sul volto di Luis Alberto.

Mattia VIVIANI 6 - Buona personalità. Fino a quando il Brescia ha benzina e rimane in partita, in mezzo al campo fa sentire la propria presenza.

Nikolas SPALEK 5,5 - Piccolo, rapido, sempre in movimento. Gli manca però concretezza per far davvero male alla difesa della Lazio.

Ernesto TORREGROSSA 6 - Lascia sul campo ogni goccia di sudore, provando in ogni modo a lasciare il segno. Purtroppo per lui, si mangia l'occasione del vantaggio e poi non trova mai la porta.

Florian AYÉ 5 - Gol in campionato: zero. Una sentenza. E la musica non cambia nemmeno all'Olimpico. Tanta generosità, tanto impegno, pericolosità inesistente (dall'88' Emanuele NDOJ s.v.)

All. Diego LOPEZ 6 - Altra sconfitta, l'ennesima di un campionato stregato. Ma col suo 4-4-2 un po' di apprensione alla Lazio, almeno fino a una decina di minuti dalla fine, la crea.

