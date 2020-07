Le 5 verità di Milan-Atalanta 1-1: Donnarumma capitan Futuro, Zapata è pronto per una big

Il portiere rossonero, alla sua prima gara da titolare con la fascia da capitano al braccio, si conferma indispensabile. Pioli e Gasperini meritano un voto altissimo: hanno preparato la gara a viso aperto senza calcoli. Tra i migliori in campo spiccano Kjaer e Caldara, protagonisti di un percorso opposto lo scorso gennaio. Duvan Zapata è superlativo, la Dea a San Siro si sente a casa.

Donnarumma capitan Futuro

Un rigore parato a Malinovskyi, il decimo in carriera, e la consueta grinta nel comandare la difesa: serata magica per Gianluigi Donnarumma, alla sua prima da titolare al Milan con la fascia da capitano intorno al braccio. Senza nulla togliere ad Alessio Romagnoli, i rossoneri il leader del futuro (e forse anche del presente) ce l'hanno già in casa. Contro la Dea Gigio ha anche raggiunto quota 201 presenze al Milan come due suoi predecessori non da poco, Marco Van Basten e Frank Rijkaard. Stiamo parlando di un classe 1999.

Applausi per Pioli e Gasperini

Milan-Atalanta prometteva spettacolo alla vigilia e il match non ha tradito le attese. Non è stata una partita entusiasmante, intendiamoci, ma vedere due squadre pensare esclusivamente a costruire gioco senza risparmiarsi è stato come minimo confortante. Sbagliato fare paragoni con quello che successe un girone fa a Bergamo, ma se c'è una partita nella quale Pioli ha dimostrato di meritare la conferma è questa: anche perché ha provato in ogni modo a vincerla. Chapeau anche per Gasperini, arrivato a San Siro per giocarsela senza timore. Come sempre.

Kjaer e Caldara, il cambio maglia ha funzionato

Il mercato di gennaio non sempre riserva grandi affari per chi compra. La regola non vale di certo per Simon Kjaer e Mattia Caldara che, protagonisti di un viaggio opposto sull'asse Milano-Bergamo, sono letteralmente rinati. Il centrale danese, seppure non al meglio della condizione, ha sfoderato l'ennesima prestazione convincente confermandosi pedina insostituibile in questo momento. Caldara, dal canto suo, ha tenuto a bada Ibrahimovic concedendogli zero palloni giocabili in area di rigore: bravo anche qui Gasperini a insistere su di lui.

Simon Kjaer Credit Foto Getty Images

Duvan Zapata è pronto per una big

Con la zampata di San Siro le reti stagionali in Serie A diventano 18 in 26 presenze. Duvan Zapata si conferma bomber di razza, attaccante implacabile in area di rigore e sempre pronto, con i suoi movimenti e le sue sportellate, ad aiutare i compagni di squadra. Non stupisce, quindi, che persino la Juventus sia interessata a lui. Il colombiano sembra davvero pronto a compiere il grande salto, anche se a giudicare dalla classifica e da quanto visto in questi ultimi due anni Zapata in una grande squadra ci gioca già.

L'Atalanta in casa del Milan non perde più

Per il sesto campionato di fila l'Atalanta esce imbattuta da una sfida con il Milan a San Siro. L'ultimo successo casalingo dei rossoneri contro la Dea risale addirittura al 6 gennaio 2014, un 3-0 firmato da Kakà (doppietta) e Cristante quando sulla panchina del Diavolo sedeva Massimiliano Allegri, che di lì a poco sarebbe stato esonerato. Nelle successive 6 sfide (compresa quella di venerdì sera) si sono registrati 4 pareggi e 2 vittorie dell'Atalanta (0-1 nel 2014-15 e 0-2 nel 2017-18). Insomma, l'Atalanta nella San Siro rossonera si sente a casa.

