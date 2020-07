Bella partita a San Siro. I rossoneri passano in vantaggio al 14' con una magia su punizione di Calhanoglu, poi Donnarumma para un rigore a Malinovskyi. Prima dell'intervallo è Zapata a firmare la rete dell'1-1 da due passi. Nella ripresa palo di Bonaventura.

Milan e Atalanta si confermano le squadre più in forma del post Covid-19. Le due squadre danno vita a una partita gradevole a San Siro, soprattutto nella prima frazione, agevolata anche dalla serata dal clima gradevole. L'1-1 si può considerare giusto: Dea intraprendente nella prima frazione, rossoneri più in palla nella ripresa. Di Calhanoglu e Zapata le firme del match. Sull'1-0 per il Milan Donnarumma ha parato un calcio di rigore a Malinovskyi. Con questo risultato l'Atalanta sale momentaneamente a -5 dalla Juventus, mentre Ibrahimovic e compagni rimangono sesti a -1 dalla Roma.

Il tabellino

MILAN-ATALANTA 1-1

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Biglia (61' Krunic), Kessié; Saelemaekers (69' Castillejo), Calhanoglu (61' Bonaventura), Rebic (61' Leao); Ibrahimovic. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (46' Sutalo), Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (69' Pasalic), Gosens (69' Castagne); Malinovskyi (57' Muriel), Gomez (90' Colley); Zapata. All.: Gasperini (in panchina Tullio Gritti).

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1.

GOL: 14' Calhanoglu (M), 34' Zapata (A).

AMMONITI: Biglia (M), Toloi (A).

NOTE - Recupero 1'+3'.

La cronaca in 6 momenti chiave

14 GOOOOOL DEL MILAN! 1-0! CALHANOGLU! Destro a giro del numero 10 rossonero e pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali sul palo più lontano. Che prodezza! Che punizione!

18' LAXALT CI PROVA! Rasoterra velenoso dal limite dell'area, Gollini si distende e mette in corner con la punta delle dita. Forse il pallone sarebbe uscito sul fondo.

26' DONNARUMMA PARA UN RIGORE A MALINOVSKYI! Sinistro secco di Malinovskyi dal dischetto: il portiere del Milan intuisce e respinge con i pugni. Si rimane 1-0 per il Milan a San Siro. Penalty concesso da Doveri che, richiamato al VAR, punisce un'entrataccia di Biglia ai danni dello stesso Malinovskyi.

34' GOOOOOL DELL'ATALANTA! 1-1! ZAPATA! Conclusione di Freuler, deviazione di Gabbia e palla che rimane lì per il tocco vincente di Zapata. Niente da fare per Donnarumma.

59' GOMEZ! Muriel dalla destra, palla a centro area per il destro al volo in girata di Gomez: palla che esce di pochissimo, che giocata del Papu!

73' PALO DI BONAVENTURA! Contropiede a velocità supersonica del Milan avviato da Leao, la palla viene scaricata a Bonaventura che dal limite lascia partire un destro rasoterra che si stampa sul palo alla destra di Gollini.

