Diamo i voti ai protagonisti del match del Meazza: il migliore in campo è Sanchez, Young si riscatta e Moses vola sulla destra. Il Toro ci prova ma resta ancora all'asciutto. Nel Brescia si salva solo Torregrossa.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Compie un intervento nella ripresa sul tiro di Torregrossa. Per il resto sonnecchia.

Serie A Conte: "L'Inter mi ha soddisfatto. Sanchez sta bene e Moses può fare la differenza" DA UN' ORA

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Segna un gol di testa saltando con i tempi giusti. Dietro fa buona guardia.

D'Ambrosio, Borja Valero - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Stefan DE VRIJ 6 - Comanda il reparto per un tempo ma si fa ammonire. Conte per questo motivo (e anche per il turnover) lo toglie dal campo all'intervallo (dal 46' Andrea RANOCCHIA 6 - Prende un rischio eccessivo su Torregrossa spalle alla porta. Per il resto è ordinaria amministrazione).

Alessandro BASTONI 6 - Una prova sufficientemente sicura ma in marcatura si distrae in un paio di occasioni.

Victor MOSES 7 - Un martello sulla destra, scatenato nell'uno contro uno. Va sul fondo per crossare e fa diventare matto Semprini nella prima frazione (dal 67' Antonio CANDREVA 7 - Entra, colpisce una traversa e segna un gol di sinistro. Può bastare?).

Nicolò BARELLA 6,5 - Un acquisto azzeccato per l'Inter e lo conferma ancora una volta. Padrone del centrocampo (dal 59' Lucien AGOUME' 6 - Ha discrete qualità ma deve fare attenzione all'irruenza. Giallo evitabile).

BORJA VALERO 6,5 - Prezioso nelle geometrie di squadra e negli assist. A ritmi blandi è una garanzia.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Di testa segna e si toglie un peso. Era la stessa porta dell'errore clamoroso contro il Sassuolo. Positivo anche nel fraseggio (68' Christian ERIKSEN 7 - Un gol facile facile e un assist nei pochi minuti a disposizione).

Ashley YOUNG 7 - Un errore in avvio viene ampiamente compensato da un gran gol, un assist e un salvataggio difensivo. Doveva farsi perdonare dopo Inter-Sassuolo: ci riesce.

Ashley Young festeggia per il gol del vantaggio - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Alexis SANCHEZ 8 - Nelle quattro partite da titolare in questa Serie A, Alexis Sánchez ha sempre preso parte a un gol. Sfrutta l'occasione con un gol e due assist, è il mattatore dell'incontro. Maravilla.

Alexis Sanchez - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

LAUTARO MARTINEZ 6 - Litiga con il gol, eppure le occasioni ci sono e i movimenti sono giusti. Capitano questi periodi agli attaccanti... (dal 68' Romelu LUKAKU 6,5 - Con un suo tiro propizia il gol di Eriksen).

Lautaro Martinez - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

All. Antonio CONTE 7 - 4 punti in più dell'Inter del Triplete sono un dato oggettivo importante. L'Inter diventa cattiva per una volta anche in zona gol.

Ashley Young festeggia per il gol del vantaggio - Inter-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 5 - Prende sei gol, vede sbucare giocatori da tutte le parti e vive una serata da incubo.

Stefano SABELLI 4,5 - In ritardo sul primo gol, da lì inizia una gara in salita (dal 58' Massimiliano MANGRAVITI 5,5 - Non può mettere una pezza a risultato ormai compromesso).

Andrea PAPETTI 4,5 - Qualche qualità si può scorgere in lui ma non è la serata giusta per valorizzarle.

Ales MATEJU 4 - Una frana, ha parecchie responsabilità sui gol subiti. Frastornato.

Alessandro SEMPRINI 4 - Insieme a Mateju forma la banda del buco. Alla prossima.

Simon SKRABB 5 - Un primo tempo di sofferenza, poi la sostituzione (dal 46' Birkir BJARNASON 5,5 - Non può fare filtro, almeno ci mette un po' di gambe).

Sandro TONALI 5,5 - Un ottimo filtrante in avvio, poi si perde perfino lui.

Daniele DESSENA 5 - Poco dinamismo e poca quantità rispetto ai suoi standard (dall'82' Andrea GHEZZI s.v.).

Jaromir ZMRHAL 5 - Sulla trequarti non la vede mai. Giusto il cambio (dal 58' Nikolas SPALEK 5,5 - Prova a giocare tra le linee, ci riesce solo a sprazzi).

Florian AYE' 4,5 - Negativo anche quando si sacrifica in fase difensiva. Non ci siamo.

Alfredo DONNARUMMA 4,5 - Se il povero Joronen subisce gol da tutte le parti, l'attaccante ha il demerito di sprecare un'occasione enorme sullo 0-0 in avvio. La partita del Brescia finisce lì (dal 46' Ernesto TORREGROSSA 6 - Con lui è un'altra musica. Dà un'altra pericolosità, meriterebbe l'assegnazione di un rigore e ci prova sempre. L'unico a salvarsi).

All. DIEGO LOPEZ 3 - Squadra impresentabile. La partita finisce dopo 5 minuti. Bisogna azzerare tutto.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

Serie A L'Inter gioca a tennis con il Brescia: 6-0 e terzo posto consolidato DA 2 ORE