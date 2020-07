Deluso dal risultato il tecnico della Lazio che si aspettava un epilogo diverso visto quanto costruito contro il Lecce. E ora si fa complicata considerando le partite ravvicinate e le i problemi fisici per tanti giocatori.

Simone INZAGHI (All. Lazio)

Per quello visto in campo meritavamo di più, ma serve dare di più perché gli episodi in queste ultime partite ci girano contro. Gli episodi di oggi non li ho rivisti, ma vanno analizzati con attenzione. Abbiamo creato molto, penso a Immobile, Adekanye e Milinkovic, ci è mancata la stoccata. Dovevamo chiuderla e poi abbiamo incassato la sconfitta, immeritata, che ci rallenta molto

Lazio ridotta ai minimi termini

Abbiamo sicuramente dei problemi. Milinkovic e Lucas Leiva non avrebbero giocato in altre situazioni. Andrà valutata la loro condizione e quella di Cataldi. Jony ha chiesto il cambio, era programmata la sostituzione con Lukaku, che viene da uno stop di cinque mesi, ora sta crescendo e speriamo non si fermi di nuovo. I ragazzi devo ringraziarli, sono stati splendidi anche se dovevamo fare di più. Se non ci riusciamo fisicamente dobbiamo arrivarci mentalmente, anche se con partite tutte ravvicinate è complicato

Ciro IMMOBILE (Lazio)

Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo dal punto di vista mentale più che fisico. È un momento così che non toglie la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Siamo consapevoli di finire nel migliore di modi facendo più punti possibile. Il sogno Scudetto rimane lì finché la matematica non ci condanna, non deve essere un'ossessione. Dobbiamo stare tranquilli e ora non lo siamo. C'è da fare mea culpa, prendersi la responsabilità. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, bisogna andare avanti, essere positivi e guardare cosa si può fare di buono

Vedo un po' di nervosismo perché non riusciamo a fare le cose che facevamo 3 mesi fa. Questo ci toglie serenità, non riusciamo più a divertirci perché fisicamente non arriviamo dove vorremmo. Ovvio che non potevamo essere gli stessi, ci vuole tempo per rimettersi in moto

Fabio LIVERANI (All. Lecce)

Questa vittoria ha un valore più importante dei 3 punti. Questa squadra ha trovato un percorso e abbiamo perso troppo. Abbiamo faticato molto, stiamo recuperando dei giocatori, oggi hanno dato tutto. Dopo un primo tempo eccezionale, ci siamo trovati sull'1-1. In quei momenti c'è tensione. Mi auguro che questi punti pesanti facciano giocare i ragazzi con più serenità

Juventus, Inter e Lazio non hanno vinto qui. Meglio con le big?

È vero. Non possiamo scegliere dove fare punti, dobbiamo farli con tutti. Conosciamo le difficoltà del primo anno di Serie A. Fra poco arriva lo scontro diretto con il Genoa, non posso far respirare i giocatori in attesa di questa sfida. Dobbiamo essere bravi a recuperare le forze. La vittoria della scintilla? Credo di sì, molto più dei punti. Oggi è tornata la consapevolezza, dare pensiero alle altre può essere la scintilla. Il gruppo è sano e ci tiene

