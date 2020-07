Lecce-Parma: probabili formazioni e statistiche

Il Parma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Lecce, parziale in cui ha ottenuto sette punti.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Shakhov, Petriccione, Barak; Mancosu, Falco; Lapadula. All. Liverani

Squalificati: Paz

Indisponibili: Deiola

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Pezzella, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Barillà, Kurtic; Siligardi, Caprari, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Kucka

Indisponibili: Brugman, Cornelius, Grassi, Hernani, Scozzarella

Statistiche Opta

Sono 23 le sfide tra Lecce e Parma in campionato: per i padroni di casa due vittorie, nove pareggi e 12 sconfitte.

Sono 11 le sfide in casa del Lecce, con il Parma in trasferta: il bilancio si compone di una vittoria interna, cinque pareggi e cinque successi esterni.

In tutte le ultime 10 sfide casalinghe tra Lecce e Parma in Serie A si è alternato un pareggio a una vittoria esterna: 2-1 per i gialloblù nella più recente.

Il Lecce per rimanere in Serie A deve vincere obbligatoriamente e contemporaneamente sperare nel mancato successo del Genoa contro il Verona.

Il Lecce è la formazione che è andata meno volte in vantaggio in questo campionato (solo 11), ma anche l’unica a non aver mai perso da situazione di vantaggio (nove vittorie e due pareggi).

Il Lecce è la formazione che in percentuale ha realizzato più reti su palla inattiva in questa Serie A: il 45%, 22 sulle 49 totali messe a referto.

In tutte le ultime 12 gare del Parma in Serie A, entrambe le squadre sono andate a segno: 43 reti in totale, 3,58 di media a partita.

Dejan Kulusevski è a quota 10 gol e otto assist; solo un giocatore nella storia del Parma è andato in doppia cifra di gol e assist nello stesso campionato di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05): Sebastian Giovinco nel 2011/12.

Marco Mancosu ha segnato 14 gol in questo campionato: solo tre giocatori nella storia del Lecce hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A (Mirko Vucinic 19 nel 2004/05, Javier Chevanton 19 nel 2003/04 e Cristiano Lucarelli 15 nel 1999/2000).

