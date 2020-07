Nonostante un ottimo primo tempo, la SPAL perde sul campo del Brescia per 2-1 e dice addio alla Serie A dopo tre stagioni consecutive in massima serie. Al gol di Dabo risponde Zmrhal che realizza una doppietta nella ripresa. Anche il Brescia ha un piede in cadetteria, ma ha prolungato di almeno un'altra giornata la sua permanenza in A.

Ultima fermata per la SPAL che con il ko di Brescia saluta la Serie A dopo tre stagioni consecutive. E dire che la squadra di Di Biagio parte forte: segna Dabo e la SPAL sfiora più volte il raddoppio tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa (vicini al gol Tunjov, Cerri e Petagna). Nel Brescia però si sveglia Zmrhal che con una doppietta ribalta tutto: Rondinelle ancora tenuti in piedi dalla matematica (sono a -9 dal quartultimo posto con 12 punti ancora a disposizione), mentre i ferraresi vanno giù. Da segnalare anche il doppio assist di Donnarumma che si rende utilissimo anche quando non segna.

Tabellino

Brescia-SPAL 2-1

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Tonali, Dessena, Zmrhal; Spalek (46' Skrabb, 62' Martella); Torregrossa, A.Donnarumma. All. Diego Lopez

SPAL (4-4-2): Letica; Thiago Cionek, Vicari, Salamon, Reca; Tunjov (87' Valoti), Missiroli, B.Dabo, M.D'Alessandro (65' Strefezza); Petagna, Cerri. All. Luigi Di Biagio

Marcatori: 42' B.Dabo (S); 69' e 90+2 Zmrhal (B)

Assist: 69' A.Donnarumma (1-1 Zmrhal), 90+2 Donnarumma (2-1 Zmrhal)

Arbitro: Eugenio Abbattista, sezione di Molfetta

Ammoniti: 14' Spalek, 58' Reca, 75' Dabo, 89' Salamon

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

2' OCCASIONE CERRI - SPAL subito pericolosa su calcio d'angolo, con il sinistro di Cerri sull'appoggio di Petagna, ma Joronen è ben piazzato e devia in corner.

42' GOL DABO - In vantaggio meritatamente i ferraresi che trovano il gol con Dabo lanciato da Missiroli. Un po' fortunata la rete perché Joronen devia la conclusione di Dabo, ma la sfera sbatte sulla gamba del burkinabé che trova così l'1-0.

Petagna, Dabo - Brescia-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

46' CHANCE PER MATEJU - Sugli sviluppi del corner, Torregrossa libera Mateju che da buona posizione calcia a lato.

61' CI PROVA DONNARUMMA - Uno-due con Dessena, Donnarumma raccoglie in area e cerca il primo palo ma sfiora soltanto il legno alla sinistra di Letica.

63' CERRI SI MANGIA IL 2-0 - Grande azione di Petagna sulla sinistra, appoggio per Cerri che va col mancino ma c'è la deviazione sulla linea di Semprini.

67' PETAGNA VICINO AL RADDOPPIO - Altra occasionissima per gli ospiti con Petagna che controlla bene col mancino e calcia sfiorando il palo alla sinistra di Joronen.

69' GOL ZMRHAL - Pareggio del Brescia con il gol di Zmrhal che non sbaglia da centro area dopo l'appoggio di Donnarumma.

Zmrhal, Dessena - Brescia-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

72' GOL ANNULLATO A DONNARUMA - Arriva anche l'immediato vantaggio del Brescia con il colpo di testa di Donnarumma su assist di Martella, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco iniziale dello stesso Martella.

88' DONNARUMMA NON CI ARRIVA - Azione di Torregrossa che fa un tacco al limite, dribbla Reca in area e serve Donnarumma che non ci arriva sul secondo palo.

90+2 GOL DI ZMRHAL - Il Brescia trova il gol vittoria ancora con Zmrhal che col mancino batte Letica sull'appoggio di Donnarumma.

MVP

Jaromír ZMRHAL - E chi se non lui. Crea sempre la superiorità numerica nella ripresa e trova due grandissimi gol che tengono in piedi il Brescia.

Fantacalcio

Il promosso: Alfredo DONNARUMMA. È vero, qualche errore sotto porta, ma è preziosissimo con due assist sfornati per Zmrhal.

Il bocciato: Alberto CERRI. Petagna e gli altri lo servono, ma non trova mai la porta.

