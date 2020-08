Lukaku ringrazia i tifosi: "L'Inter non è morta, torneremo più forti di prima!"

L'attaccante dell'Inter torna a parlare dopo l'epilogo amaro della finale di Europa League: "L'Inter non è morta, torneremo più forti di prima. Grazie a tutti per il supporto in questa stagione".

In principio era stato un hashtag, partito dalla comunità interista sui social: #weloveyouRom. Con questo messaggio i tanti tifosi nerazzurri avevano scelto di stare vicini a Romelu Lukaku dopo l’epilogo amaro nella finale di Europa League; con quella beffa del gol sbagliato prima e del successivo autogol poi che era costato ai nerazzurri, di fatto, una buona possibilità di portarsi a casa la coppa.

Ma il popolo interista, appunto, non aveva dimenticato la grande stagione dell’attaccante belga: con numeri degni di un certo ‘Fenomeno’ che come Lukaku aveva incantato nella sua prima stagione interista. E così, dopo ore di attesa, è arrivato direttamente Lukaku a ringraziare tutti con un messaggio e una foto apparsi su tutti i suoi canali social ufficiali:

Prima di tutto voglio ringraziate tutti voi per quello che avete fatto per me e per la mia famiglia. Quest’anno come squadra siamo cresciuti tutti tantissimo ed è un piacere e un onore rappresentare un club che ho amato fin da quando ero un bambino. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto molto arrabbiare, ma combatterò anche per questo. Come molti di voi sapranno le cose che ho ottenuto nella mia vita non sono mai arrivate in maniera facile; e questa esperienza mi renderà di sicuro più forte. Una cosa è sicura: l’Inter non è morta e questa esperienza ci farà tornare ancora più forti. Siamo uniti e stiamo andando nella giusta direzione. Voglio ringraziare ancora i tifosi per essere stati così di supporto in tutte le partite sia in casa che in trasferta, vi voglio bene. Ho apprezzato tutti i vostri messaggi che mi avete mandato. Torneremo, sempre forza Inter”.

Parole da vero leader di Lukaku, che conclude con questo simbolico messaggio la sua prima stagione interista e dà dunque appuntamento alla prossima. Da vedere se ancora insieme a l’uomo che più di tutti l’ha voluto e lanciato – Antonio Conte – oppure no.

