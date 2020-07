Il tecnico del Bologna ammette che la sua squadra ha perso meritatamente il derby contro il Sassuolo, ma se la prende con l'arbitro per i cartellini gialli troppo facili ai danni dei propri giocatori. Poi attacca Sky per aver parlato poco del Bologna dopo la vittoria contro l'Inter.

Sinisa MIHAJLOVIC (All. Bologna)

Abbiamo perso meritatamente, hanno giocato e corso meglio di noi. Forse ha influito un giorno di riposo in più rispetto alla partita precedente, ma non voglio cercare scuse, ma quando giochi ogni tre giorni questo può fare la differenza. L'espulsione? Sono stato espulso perché ho mandato l’arbitro a quel Paese perché mi 'sono rotto le palle' che siamo la squadra più ammonita al mondo. Non è possibile, sembra che in campo abbiamo 11 killer e invece sono tutti ragazzi classe 2000. Probabilmente è più facile tirare fuori i cartellini con noi che un giocatore affermato

Poi l'attacco a Sky...

Domenica abbiamo vinto contro l'Inter, con un uomo in meno. Ho visto quella trasmissione dove tutti si tolgono la giacca. C'era Bergomi e tutto. Hanno parlato mezz'ora di Inter e neanche una parola sul Bologna. Sembrava Inter Channel. È una vergogna, questo non è giornalismo

