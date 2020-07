Milan: Castillejo fuori almeno una settimana, salta Lazio e Juventus

Lo spagnolo si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra contro la Spal e dovrà stare fermo fino al nuovo controllo in programma tra 7 giorni. Il tecnico rossonero Stefano Pioli spera di riaverlo per il match di domenica 12 luglio al San Paolo contro il Napoli, gara che potrebbe essere decisiva per agguantare la zona Europa League.

Proprio nel momento in cui sembrava girare bene, con anche il gol al Lecce, Samu Castillejo finisce ai box. L'esterno spagnolo si è infortunato durante Spal-Milan di martedì sera e dovrà stare ai box almeno una settimana per un problema muscolare alla coscia destra. Questo il comunicato del club rossonero:

AC Milan comunica che Samuel Castillejo, in seguito al problema riportato nel corso della partita SPAL-Milan, è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica. L'esame ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni

Questo significa che Stefano Pioli dovrà rinunciare a Castillejo per i prossimi due big match, sabato sera all'Olimpico contro la Lazio e martedì sera a San Siro contro la Juventus; c'è una piccola speranza di averlo per domenica 12 al San Paolo contro il Napoli di Gattuso, almeno per la panchina, ma tutto dipenderà dai nuovi esami.

Senza lo spagnolo il Milan si affiderà al belga Alexis Saelemaekers, appena riscattato dall'Anderlecht e reduce da una prova molto convincente contro la Spal. E' chiaro che i rossoneri senza Castillejo perdono parecchio in un momento decisivo della stagione visto che sono ad appena 2 punti dal Napoli e a 5 dalla Roma in caduta libera, al momento le due qualificate alla prossima Europa League.

