Balotelli strizza l'occhio alla Liga

Un criptico Balotelli oggi ha sfruttato le proprie storie Instagram per stuzzicare i fan riguardo la sua prossima destinazione: l'attaccante ha pubblicato l'emoticon della bandiera spagnola avvicinandola a quella del pallone da calcio. SuperMario avrà un'altra chance in uno dei campionati top a livello europeo?

La nostra opinione. Una buona stagione in un campionato mediocre evidentemente basta per avere un'altra occasione: un in bocca al lupo a Balotelli, sperando possa dimostrare ancora qualcosa di importante, ammesso che la misteriosa squadra decida davvero di puntare su di lui...

Castillejo saluta il Milan e vola da Gattuso

Samu Castillejo da oggi può considerarsi un nuovo giocatore del Valencia. Lo spagnolo, da tempo ai margini nella rosa del Milan, ha salutato i compagni prima di raggiungere la Spagna, dove presto sosterrà le visite mediche per poi unirsi al gruppo allenato da Rino Gattuso.

La nostra opinione. Giocatore modesto, mai davvero impattante sulla Serie A, ma professionista esemplare. Un addio che non lascerà strascichi, ma condotto con la giusta e doverosa serenità.

Strakosha riparte dalla Premier: è il nuovo portiere del Brentford

Thomas Strakoshacontinuerà la sua carriera in Inghilterra. Dopo tanti anni alla Lazio, alcuni dei quali piuttosto complicati, l'estremo difensore albanese ha scelto il Brentford: superata in extremis la concorrenza del Fulham, che da tempo sembrava il vantaggio per il portiere svincolato dai biancocelesti.

La nostra opinione. Un addio troppo tardivo, che se organizzato qualche anno fa avrebbe potuto portare soldi importanti nelle casse della Lazio. Giunti a questo punto, comunque, non aveva senso proseguire: giusto che i biancocelesti si affidino ad altre mani, probabilmente più sicure.

Sorpresa Becao: sondaggio dell'Everton

Due ottime stagioni sono valse a Rodrygo Becao le attenzioni di club importanti: dopo il timido sondaggio del Napoli di qualche giorno fa ora si è fatto avanti l'Everton, con Frank Lampard molto interessato al brasiliano per rinforzere la retroguardia.

La nostra opinione. Giocatore spesso sottovalutato, Becao si è dimostrato negli ultimi anni ruvido ma estremamente affidabile: non sorprende che, a ventisei anni, qualche squadra di livello più alto gli conceda una meritata chance per il salto di qualità.

Il Parma tenta Tare: offerto ricco biennale

Il Parma, nonostante la mancata promozione in Serie A, continua a lavorare in modo estremamente ambizioso. I ducali, stando all'indiscrezione di Sportitalia, starebbero corteggiando Igli Tare per rinforzare i propri quadri dirigenziali: al ds della Lazio è stato proposto un ricco biennale da poco meno di un milione a stagione.

La nostra opinione. Visti i rapporti incrinati con Lotito e mai idilliaci con Sarri, potrebbe essere arrivato per Tare il momento di misurarsi in altri contesti. Il Parma non offre la vetrina della Serie A, ma è una piazza storica con un progetto estremamente ambizioso: la sfida potrebbe essere molto stimolante...

