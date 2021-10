Milan vince ancora. 3-2 in Napoli, prendendosi la vetta, anche solo per una notte. Una vittoria comunque importante per il Milan perché realizza un suo record personale: mai, da quando ci sono i tre punti a vittoria, aveva conquistato Samu Castillejo, Ilvince ancora. 3-2 in rimonta al Verona e i rossoneri mettono pressione al, prendendosi la vetta, anche solo per una notte. Una vittoria comunque importante per il Milan perché realizza un suo record personale: mai, da quando ci sono i tre punti a vittoria, aveva conquistato 22 punti su 24 nelle prime 8 giornate di campionato . Uno degli artefici di questa rimonta è stato con un'ottima prestazione : ha conquistato il rigore del 2-2 (anche se molto dubbio) e propiziato il 3-2 col suo cross velenoso che ha portato all'autogol di Günter.

Le lacrime a fine partita

Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace lasciare l'anima in campo. Grazie alla mia famiglia, agli amici e a Dio ci sono riuscito. Ieri non mi voleva neanche mia mamma e oggi posso esultare con i tifosi a casa mia

Il riscatto

A volte non dipende da un singolo, ma da tante altre cose. Il cuore e l'anima l'ho messa sempre ogni volta che ho giocato per questa squadra. Sono contento per me e la mia famiglia che hanno vissuto questo periodo difficile con me. Sono molto contento per aver vinto questa partita e aver dimostrato la grande famiglia che siamo

Un'ottima gara contro il Verona e un Milan che vince

Sono sorpreso che sto bene fisicamente dopo tanto tempo che non gioco. Mi piace lavorare per farmi trovare pronto per la squadra. Oggi ho aiutato la squadra e sono contento per questi tre punti che ci tengono nella parte alta della classifica

