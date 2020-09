Una combinazione rapida con Paquetà sull'out sinistro, un destro a giro che tocca il palo all'altezza dell'incrocio e si insacca senza che Lamanna possa fare nulla. È arrivato sul finire del primo tempo dell'amichevole Milan-Monza il primo gol in maglia rossonera di Daniel Maldini. Il 18enne trequartista, figlio dell'ex capitano e attuale direttore dell'area tecnica Paolo, ha rubato la scena persino a Zlatan Ibrahimovic con un gol che non può non scaldare il cuore dei tifosi milanisti. Anche se - è giusto ribadirlo - si trattava di un'amichevole. Dal sapore speciale, certo. Ma pur sempre un'amichevole.

Nel 2008 l'ultimo gol di Paolo Maldini al Meazza

A prescindere dall'importanza della partita, vedere un Maldini nel tabellino dei marcatori fa sempre un certo effetto. Perché quel cognome rappresenta la storia del Milan. Una storia che partendo da Cesare (primo italiano ad alzare al cielo la Coppa dei Campioni nel 1963) e passando per il leggendario Paolo (26 trofei e record di presenze in rossonero) rimane viva a distanza di anni e arriva fino al talentuoso Daniel. Basti pensare che l'ultimo gol di un Maldini a San Siro era stato messo a segno da Paolo ben 12 anni, 5 mesi e 6 giorni prima di quello di Daniel: era il 30 marzo 2008 (31esima giornata di campionato) e l'ex capitano aveva segnato la rete dell'1-2 contro l'Atalanta che, tuttavia, non era bastata a evitare la sconfitta. Rimane quella anche l'ultima rete in assoluto di Paolo Maldini con il Milan.

Daniel: "Ibra urla in campo, è una guida"

Superfluo sottolineare che è decisamente presto per capire se Daniel potrà ripercorrere le gloriose orme di papà Paolo e di nonno Cesare. Stiamo parlando di un ragazzo il cui ruolo è ancora da definire con esattezza e che in Serie A vanta 2 sole presenze per un totale di 26 minuti: uno contro il Verona il 2 febbraio scorso (il suo esordio in campionato), i rimanenti 25 contro il Cagliari l'1 agosto. Serve molta cautela prima di sbilanciarsi. Per ora rimangono negli occhi la prodezza di Daniel e le sue parole misurate a fine partita ai microfoni di Milan TV:

"Anche senza pubblico giocare a San Siro è davvero bello. Poi il gol ha impreziosito il tutto. Il settore giovanile lavora bene, porta i giovani meritevoli in prima squadra, poi sta a noi dare il massimo. Ibrahimovic? Lui è bravissimo in campo, aiuta, parla sempre, anche se urla ti sa guidare: possiamo migliorare tutti grazie a Ibra".

