Milan, nel 2012 l'ultimo gol di Inzaghi: l'incubo della maglia numero 9 dopo Superpippo

Il 13 maggio 2012, a San Siro contro il Novara, Filippo Inzaghi gonfiava la rete per l'ultima volta prima di dire addio al calcio giocato. Dopo di lui la 9 non ha più trovato un degno successore: da Pato a Torres, da Destro a Higuain, sono tanti gli attaccanti rossoneri che, per motivi diversi, con quel numero sulle spalle hanno dato vita a rovinosi flop. E la maledizione prosegue ancora oggi.

Domenica 13 maggio 2012 è stata una data spartiacque per il Milan. Quel pomeriggio a San Siro si concludeva un ciclo: la squadra all'epoca allenata da Massimiliano Allegri, ferita per uno Scudetto sfumato e finito in tasca alla prima Juventus di Antonio Conte, batte 2-1 il Novara. Il gol partita porta la firma di Filippo Inzaghi: Superpippo festeggia così il suo gol numero 126 in rossonero (in 300 presenze), il suo unico acuto in una stagione che l'aveva visto spesso relegato in panchina. Quello contro il Novara rimarrà anche la sua ultima rete prima del ritiro. E dopo Inzaghi la maglia numero 9 del Milan è diventata sinonimo di sventura, senza eccezioni.

Filippo Inzaghi saluta i tifosi dopo Milan-Novara 2-1 del 13 maggio 2012 Credit Foto Getty Images

Serie A Edicola: Ibrahimovic manda un messaggio al Milan, a fine stagione sarà addio DA 4 ORE

Da Pato a Destro, quanti flop!

Quel Milan saluta Inzaghi, ma saluta anche Ibrahimovic, Thiago Silva, Nesta, Seedorf, Gattuso, Zambrotta, Van Bommel. Insomma, saluta un gruppo di campioni e dà il via a un nuovo corso (coi risultati che tutti conosciamo). La pesantissima maglia numero 9 resta vacante e il primo a impossessarsene è Alexandre Pato. Il brasiliano, tuttavia, è l'ombra di se stesso anche per colpa di una serie interminabile di problemi fisici: segna pochissimo e a gennaio lascia Milanello. La stagione dopo va ancora peggio: in rossonero arriva Alessandro Matri, cresciuto nelle giovanili del club rossonero ma non propriamente amato dai tifosi per i suoi recenti trascorsi juventini. Anche per lui l'avventura dura un amen: un solo gol in campionato a Parma e a gennaio valigie pronte con destinazione Fiorentina. Addirittura grottesca la stagione 2014-15, con Filippo Inzaghi che nel frattempo è diventato allenatore. In estate arriva Fernando Torres, ma lo spagnolo non ingrana (un gol al debutto da titolare a Empoli, poi più nulla) e a gennaio se ne va. Al suo posto ecco Mattia Destro, un altro buco nell'acqua: in prestito dalla Roma, segna la miseria di 3 gol in campionato e a fine stagione non viene riscattato.

Mattia Destro e Filippo Inzaghi Credit Foto Getty Images

Da Luiz Adriano a Piatek, un incubo senza fine

E nemmeno negli ultimi 5 anni la musica è cambiata. Anzi, considerati gli investimenti dei rossoneri, è addirittura peggiorata: basti pensare che l'unico 9 capace di raggiungere la doppia cifra a fine stagione è stato André Silva nel 2017-18. Va tuttavia precisato che il portoghese, pagato 38 milioni di euro dal Milan di Fassone e Mirabelli, aveva segnato solo 2 reti in campionato e ben 8 in Europa League contro avversari di certo non insuperabili. Per il resto, da Luiz Adriano al pur volenteroso Lapadula, da Higuain a Piatek, i numeri sono impietosi.

Tutti i 9 del Milan dopo Inzaghi

Stagione Giocatore Presenze + gol + assist 2012-13 Alexandre Pato * 7 + 2 + 1 2013-14 Alessandro Matri * 18 + 1 + 0 2014-15 Fernando Torres * 10 + 1 + 0 2014-15 Mattia Destro ** 15 + 3 + 0 2015-gennaio 2017 Luiz Adriano 36 + 6 + 4 2016-17 Gianluca Lapadula 29 + 8 + 3 2017-18 André Silva 40 + 10 + 2 2018-19 Gonzalo Higuain * 22 + 8 + 3 2019-20 Krzysztof Piatek * 20 + 5 + 1

* ceduto a gennaio

** da gennaio a giugno

Higuain durante Juventus-Milan - 2019 Credit Foto Imago

Il quadro per il Milan diventa ancora più fosco se, oltre a considerare il rendimento in campo, si prende in mano la calcolatrice e si inizia a fare qualche rapido calcolo sui vari eredi di Inzaghi. Si scopre così che, escludendo Pato che era in rosa già da tempo, da Matri in poi i rossoneri hanno speso 119 milioni per i numeri 9, che hanno fruttato complessivamente 42 gol in 7 anni. Ogni gol, di fatto, è costato circa 2,8 milioni di euro.

Giocatore Costo Formula Alessandro Matri 11 milioni a titolo definitivo Luiz Adriano 8 milioni a titolo definitivo Gianluca Lapadula 9 milioni a titolo definitivo André Silva 38 milioni a titolo definitivo Gonzalo Higuain 18 milioni prestivo oneroso con diritto di riscatto Krzysztof Piatek 35 milioni a titolo definitivo

Play Icon WATCH Piatek all'Hertha Berlino, la maledizione della 9 del Milan continua. Dopo Inzaghi, che incubo! 00:01:11

Serie A Milan, Zlatan Ibrahimovic è rientrato. Ora 14 giorni di quarantena, poi gli allenamenti in gruppo IERI A 18:18