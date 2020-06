La squadra di Pioli centra la seconda vittoria di fila e continua a tenere vivo il sogno Europa. A decidere il match sono i gol di Rebic al 76' e di Calhanoglu (rigore) all'89'. I giallorossi di Fonseca giocano un buon primo tempo, poi calano vistosamente e forse devono dire addio ai residui sogni di quarto posto. La partita si è giocata in un clima torrido.

Per la prima volta in questa stagione il Milan riesce a battere una delle prime 6 squadre della classifica. Un segnale senza dubbio incoraggiante per Stefano Pioli che si gode la seconda vittoria di fila dopo quella di Lecce: per i rossoneri è una vittoria che dà continuità e che li tiene in piena corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Di Rebic, all'ottavo gol in campionato, e Calhanoglu su rigore le reti che decidono l'incontro. Roma a due facce: dopo un buon primo tempo, la squadra di Fonseca crolla fisicamente nella ripresa e deve arrendersi al termine di una gara pesantemente condizionata dal caldo torrido di San Siro.

Il tabellino

MILAN-ROMA 2-0

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo (54' Saelemaekers), Bonaventura (54' Paquetà), Calhanoglu; Rebic (78' Leao). All.: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante (81' Pastore), Veretout; Kluivert (58' Carles Perez), Pellegrini (81' Diawara), Mkitaryan (69' Perotti); Dzeko (70' Kalinic). All.: Fonseca.

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste.

GOL: 76' Rebic (M), 89' rig. Calhanoglu (M).

AMMONITI: Castillejo, Rebic (M), Pellegrini, Veretout (R).

NOTE - Recupero 2'+5'.

La cronaca in 7 momenti chiave

20' DZEKO SI DIVORA L'1-0! Cross di Kluivert dalla sinistra, c'è una deviazione di testa di Kessie e il bosniaco, da due passi, incorna incredibilmente a lato. Che occasione per la Roma!

27' PRIMA OCCASIONE MILAN Grande giocata di Rebic che di tacco serve Bonaventura: destro del centrocampista appena dentro l'area ma pallone che finisce altissimo.

47' CHE RISCHIO PER LA ROMA! Retropassaggio sciagurato di Spinazzola intercettato da Rebic che evita in dribbling Mirante ma si trascina il pallone sul fondo. Bravo il portiere della Roma a frenare in tempo evitando il contatto.

65' OCCASIONE MILAN Calhanoglu duetta bene con Rebic e spara da due passi da posizione molto decentrata in piena area, Mirante mette in corner sul suo palo.

67' MILAN ANCORA PERICOLOSO Destro dal limite di Paqutà, Mirante si allunga e devia in corner.

76' GOOOOOOOL DEL MILAN! 1-0! REBIC! I rossoneri sbloccano il risultato. Mezza rovesciata di Kessie respinta da Mirante sulla respinta Calhanoglu appoggia per Rebic che calcia col destro e colpisce incredibilmente il palo. La palla torna dal croato che insacca col sinistro.

89' 2-0 MILAN! CALHANOGLU SU RIGORE! Theo Hernandez viene sgambettato in area da Smalling, nessun dubbio per Giacomelli che indica il dischetto. Calhanoglu trasforma con una sassata sotto l'incrocio dei pali.

