Pioli: "Meritata la vittoria del Milan. Rebic può fare la prima punta e che acquisto Kjaer"

Il tecnico dei rossoneri fa i complimenti a tutti per il successo sulla Roma, soprattutto a Rebic che continua a fare ottime prestazioni e a segnare. Un ringraziamento particolare anche a Kjaer, sceso comunque in campo nonostante un risentimento muscolare del giorno prima.

Stefano PIOLI (All. Milan)

I cambi da qui alla fine saranno importantissimi perché farà molto caldo, è impensabile giocare sempre con gli stessi 11. I cambi ci hanno dato una spinta, i ragazzi che entrano hanno tutti atteggiamenti disponibili e generosi anche in allenamento. La partita l'abbiamo vinta meritatamente perché siamo stati squadra anche nelle difficoltà, c'è soddisfazione perché è da tanto tempo che cercavamo una vittoria contro un avversario forte. Rebic? Il cambio era preparato, mi ha chiesto il cambio perché era stanco dopo il gol. È stato una spina nel fianco per la Roma

Rebic è molto migliorato. Può fare il centravanti?

Può ancora migliorare, ha buone capacità tecniche. Sta giocando le prime volte da prima punta, è più un attaccante anche se può fare l'esterno. Per me è un attaccante, sono convinto che con la sua intensità e con questo atteggiamento mentale può fare davvero bene

Rebic - Milan-Roma - Serie A 2019/2020 - Imago Credit Foto Imago

Kjaer ottimo acquisto a gennaio

Probabilmente in un'altra situazione non avrebbe giocato perché ieri ha avuto un risentimento, è un giocatore intelligente e sa stare in campo con Romagnoli. È stato un innesto che ci ha dato tanto in personalità, è un calciatore esperto che dà un aiuto importante

E Paquetà?

È entrato bene, ha perso un brutto pallone subito, ma con le sue qualità si è fatto trovare pronto. Abbiamo bisogno di tutti in queste ultime dieci partite e si gioca ogni tre giorni

Hakan ÇALHANOGLU (Milan)

Abbiamo fatto una grande partita, non è facile giocare con questo tempo però abbiamo fatto vedere che il nostro obiettivo è continuare a vincere. Faceva un gran caldo, abbiamo creato tante occasioni da gol e io in altre due potevo segnare. Nel secondo tempo è andato tutto bene, la Roma era anche stanca. In Germania tiravo sempre i rigori, ho chiesto a Kessié di poterlo battere e lo ringrazio. Leão? Ha un grande talento e lo dobbiamo aiutare

Paulo FONSECA (All. Roma)

Penso che abbiamo fatto una buona partita il primo tempo, senza grande intensità, ma abbiamo controllato. Nel secondo tempo è vero che dopo dieci minuti il Milan ha pressato più alto senza creare grandi occasioni, dopo abbiamo regalato la partita con una situazione identica a quella contro la Sampdoria. Loro erano più freschi nel secondo tempo. Dobbiamo lavorare per vincere le partite, è difficile, ma dobbiamo vincere la prossima gara. Mi preoccupa la forma fisica, giocheremo tra due giorni. Mantenere la continuità è difficile cambiando molti giocatori, siamo però pronti e preparati per lottare fino alla fine

