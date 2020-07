Moratti: "Messi? A volte i sogni si realizzano. Quei 38 Scudetti della Juve..."

L'ex patron nerazzurro parla a radio Kiss Kiss: "Magari il padre va a piedi a firmare con l'Inter"

"Alle volte i sogni si avverano, specialmente nel calcio. Ed il fatto che il papà abbia acquistato casa a Milano, vicino alla sede dell'Inter, spero che possa significare qualcosa sotto questo punto di vista. Magari, per firmare il contratto andrà a piedi..."

Massimo Moratti ha sempre l'Inter nel cuore e nulla riuscirà a distoglierlo dal pensiero che "tutto è possibile", anche se difficilmente praticabile: così come l'idea di portare Leo Messi in nerazzurro.

Serie A Osimhen, il fratello non ha dubbi: "Sarà un nuovo giocatore del Napoli" DA UN' ORA

Juventus e scudetti

"Allo Stadium di Torino hanno apposto 38 Scudetti? Si sono evidentemente distratti. Gli scudetti della Juventus sono 36, senza dubbio. Ma non lo dico per fare polemiche, tutt'altro. Andrea Agnelli mi manda gli auguri per il mio compleanno e alle volte mi scrive "38" Scudetti, altre "37". Ormai è una forma di ironia tra noi. Ma mostrare "38" Scudetti come qualcosa di cui essere orgogliosi proprio no... Io di quel periodo non sarei tanto orgoglioso. Conte e Marotta? Non so se li avrei presi all'Inter. Sono due ottime persone, bisogna mettersi nei panni del presidente e non posso rispondere. Sono preparati nei rispettivi ruoli"

Messi-Inter, risponde Bartomeu: "Vuole chiudere la carriera al Barça. Possiamo vincere la Champions"

Conte: "Messi è fantacalcio, è una fesseria ma ci piace che mettete sempre noi in mezzo"

Play Icon WATCH Juventus, 9 Scudetti in 9 anni. Conte, Allegri e ora Sarri: l'evoluzione dell'11 dalla BBC a CR7 00:02:14

Serie A Maurizio Sarri, vincere e scontentare tutti: l’uomo col destino contro DA 3 ORE