Giornata di presentazione ufficiale per il neo allenatore della formazione bianconera Under 23: "Le responsabilità? Fortunatamente ce le ho da quando ho 14 giorni, non mi piacerebbe non averle. Io come Guardiola e Zidane? A tutti piacerebbe fare il loro percorso. Ho scelto questo progetto perché mi sembrava il migliore con cui iniziare".

"Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juventus di adesso perché avrei potuto giocare con questo gruppo vincente per anni. Il gioco di Sarri mi piace, il play gioca tantissimi palloni e mi sarei potuto trovare bene". Questo uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo in qualità di allenatore della formazione bianconera Under 23. L'ex centrocampista, campione del mondo con la Nazionale azzurra a Germania 2006, affronta tutti i temi a cominciare proprio dal rapporto con il tecnico della prima squadra:

"I giocatori dell'Under 23 li conosco, li ho seguiti già dall'anno scorso. Sicuramente sono migliorati perché, allenandosi con la prima squadra e con Sarri, hanno potuto farlo. Cercherò di creare un rapporto con Sarri per favorire la crescita dei ragazzi. La prima squadra è una cosa, io sono al di sotto".

Sulla decisione di fare l'allenatore

"Quando ho smesso di giocare ho cominciato a fare i corsi. Facendoli mi cresceva la voglia di conoscere e da lì mi sono infognato e mi sono buttato al 100%. Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera e tutti mi hanno dato qualcosa: da Ancelotti a Lippi e Allegri. Però tutti penso debbano fare la propria strada, io ho in testa il mio modo di giocare. Con la palla tra i piedi e con la voglia di giocare sempre per vincere: da giocatore odiavo delle cose e non vorrò rivederle in campo. Ai ragazzi dovrò spiegare cos'è la Juventus. Tutti quelli che giocheranno contro di noi vorranno vincere e dovremo essere bravi a dimostrarlo".

Il rapporto con la Juventus

"Sono arrivato qui dopo 10 anni al Milan, in questa famiglia dove mi sono trovato bene. Anche quando sono andato via da Torino ho mantenuto buoni rapporti, stima e amicizia sono sempre rimasti. Col Milan non li ho più perché non c'è più nessuno dei tempi in cui giocavo io".

Sul percorso simile a quello di Guardiola e Zidane...

"Le responsabilità fortunatamente ce le ho da quando ho 14 giorni, non mi piacerebbe non averle. A tutti piacerebbe fare il percorso di Guardiola e Zidane. Ho avuto offerte anche da squadre di Serie A e di Premier League, ma ho scelto questo progetto perché mi sembrava il migliore con cui iniziare".

