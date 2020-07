Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida con la Roma: "Non ho mai detto che il calendario fosse sbagliato, la mia era una semplice constatazione. Se Ronaldo ci sarà? Vedremo come sta, è tra quelli che ha giocato di più". Su Pirlo: "Mi sarebbe piaciuto allenarlo, con me si sarebbe trovato bene. Under 23? Se ha bisogno di sapere cosa ne penso sono contento di farlo".

Alla vigilia dell'ultima sfida di campionato contro la Roma, ininfluente ai fini della classifica, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri torna sulle polemiche relative al calendario zeppo di impegni ravvicinati e prova a smorzare i toni: "Non ho mai detto che il calendario fosse sbagliato - le sue parole in conferenza stampa -, la mia era una constatazione. Dal 20 luglio al primo agosto ci sono state 5 partite, poi uno si deve adeguare al calendario. Non è facile per noi adeguarci, ma non è facile neanche per loro crearli. Se il mio era un alibi? Se parlo un italiano decente non ci sono letture differenti da una constatazione, non ci sono secondi pensieri a riguardo".

Su Dybala

Calciomercato Juve, Sarri trema: se non rimonta il Lione, sarà esonero. Ibra-Milan, matrimonio fino ai 40 anni DA 10 ORE

"È in mano allo staff medico. Mi hanno detto che il recupero prosegue bene, ma non so quando rientra".

Se Ronaldo giocherà?

"Non lo so, non voglio partire con orientamenti. Vediamo come sta, è tra quelli che ha giocato di più. Sentiamo lo staff medico e le sue sensazioni".

Il Lione: meglio arrivarci freschi o rodati?

"È un discorso che abbiamo fatto anche un mese fa. Non si sa cosa sia meglio, sono tutti eventi straordinari. Ci vuole grande capacità di adattamento e chi ne avrà di più farà meglio. Tra una settimana giocheremo una partita importantissima e dovremo farci trovare pronti. Contro la Roma faremo giocare chi è in condizione di farlo, cercheremo di fare una bella partita e fare una bella festa".

Sulla stanchezza

"Ho capacità di essere devastato e di stare benissimo 12 ore dopo, riesco a ricaricarmi facilmente".

Su Pirlo

"Se mi sarebbe piaciuto allenarlo? Tanto. Penso che con le sue caratteristiche con me si sarebbe trovato bene. I ragazzi dell'Under 23 sono a posto, hanno entusiasmo e hanno delle qualità. Se ha bisogno di sapere cosa cosa ne penso sono contento di farlo".

Play Icon WATCH Sarri: "5 partite in 12 giorni: la prossima potrebbe giocarla la Juventus Under 23" 00:01:30

Serie A Juventus, ufficiale: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dell'Under 23 IERI A 15:04