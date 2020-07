Rangnick-Milan, la trattativa procede spedita: 2 milioni di liquidazione e sarà rossonero

Mentre il Milan e Stefano Pioli questa sera contro il Bologna andranno a caccia dell'ottavo risultato positivo e del 5° posto, Rangnick si avvicina spedito a diventare il nuovo tecnico rossonero. Il manager tedesco sta lavorando insieme ai suoi legali alla liquidazione che dovrebbe aggirarsi circa sui 2 milioni di euro.

Nonostante il Milan dal post lockdown viaggi a una media scudetto (17 punti, secondo rendimento dietro all’Atalanta di Gasperini) e tanti giocatori stiano rendendo al massimo sotto la gestione di Stefano Pioli: il Milan è pronto a voltare pagina e a realizzare l’ennesima rivoluzione negli ultimi anni, affidando la guida tecnica al tedesco Ralf Rangnick, che svolgerà anche il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico del club rossonero.

Nonostante nelle scorse ore, fosse filtrata la notizia di una clausola da 8 milioni di euro da pagare per liberare l’ex tecnico di Schalke e Hoffenheim dal proprio contratto triennale con la Red Bull, i legali delle rispettive parti stanno risolvendo tutti i nodi. Secondo la Gazzetta dello Sport, Rangnick sta definendo l’entità della liquidazione che prevede anche dei bonus. La cifra si aggirerebbe sul paio di milioni di euro, ma la volontà è di non andare al muro contro muro ma di chiudere la faccenda in tempi brevi, rimanendo in rapporti eccellenti. In fondo è anche grazie al lavoro del “Der Professor” che Lipsia e Salisburgo sono riusciti in questi anni ad ottenere brillanti risultati sportivi e anche importanti e ricche plusvalenze.

L’ad rossonero Ivan Gazidis, insomma è molto sereno, e attende di annunciare Rangnick a fine stagione con il Milan certo della qualificazione in Europa League e con tante certezze. Già perché questi 6 mesi hanno mostrato che l’intelaiatura della rosa è tutt’altro che da stravolgere e che il potenziale per puntare alla Champions League ci può essere. A patto che la squadra reagisca bene, oltre che alla partenza di Pioli anche a quella (quasi scontata) del carismatico Zlatan Ibrahimovic, e che come successo dodici mesi fa con Giampaolo, non perde le certezze acquisita in questi mesi.

Parlando di certezze sul mercato, un pilastro del Milan attuale e futuro rimarrà Gigio Donnarumma che quest’oggi col Bologna giocherà la partita numero 199 col club rossonero. Stando a quanto risulta a Tutto Sport ci sarebbe un principio d’accordo tra le parti per un rinnovo fino al 2023. Donnarumma dovrebbe percepire qualcosa in meno rispetto all’attuale cifra fissa (6 milioni di euro a stagione, ndr), ma la cifra verrebbe compensata con l’aggiunta di alcuni bonus.

