A una settimana esatta dal raduno per la nuova stagione sportiva 2020/2021, Milan e Puma hanno presentato la terza maglia ispirata al design dell'Alta Moda. Tra i testimonial spicca anche Zlatan Ibrahimovic che continua a discutere il proprio rinnovo di contratto col club di Via Aldo Rossi.

A sette giorni esatti dall’inizio del ritiro precampionato, Zlatan Ibrahimovic e il Milan non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto: il gigante svedese però resta sempre l’uomo immagine della società di via Aldo Rossi ed è protagonista anche del video lancio della terza maglia del Diavolo, un design inedito, verde acqua, ispirato al design pionieristico dell’Alta Moda di Milano.

Simbolo di lusso, eleganza e qualità, Milano è la capitale della moda italiana ed è considerata una delle capitali del fashion nel mondo, conosciuta per essere ricca di cultura, cosmopolita e sempre attenta allo stile. Per celebrare l’Alta Moda, PUMA ha creato un kit unico nel suo genere: che integra l’iconico motivo di Houndstooth, sinonimo di sartoria.

Una maglia ispirata all'Alta Moda

Il pattern, dall’aspetto simile a dei quadretti, è costituito da un blocco geometrico che si ripete. Nato in Scozia, il motivo Houndstooth alterna tradizionalmente un colore scuro e uno chiaro ed è diventato rapidamente un modello di riferimento per i capi di lana e per l'outerwear, oltre ad essere frequentemente utilizzato nelle collezioni di Alta Moda. Puma ha ruotato il pattern di 45 gradi per mostrare la 'M' nel disegno, come immediato riferimento a Milano. Declinata in un ricco verde acqua, il modello presenta il motivo Houndstooth stampato ton-sur-ton nella sua metà inferiore. Completano il kit, pantaloncini e calzettoni nella stessa colorazione.

Nel video di lancio insieme ad Ibra figurano Simon Kjaer, Samu Castillejo, Ante Rebic e Daniel Maldini: presente e futuro del Milan che – in attesa di indossare questa nuova avvenieristica maglia – attende fiduciosa di riabbracciare il proprio totem svedese. Pioli lo considera un pilastro del proprio progetto tecnico e vuole allenarlo già a partire da lunedì 24 agosto. Nonostante le differenze sostanziali fra domanda (7,5 milioni) e offerta (5 milioni più bonus), c’è ottimismo che il prolungamento arriverà prima del raduno. Anche se alla deadline manca solo una settimana.

