Sono giorni molto convulsi, non tanto per la chiusura del campionato in corso quanto per la ripartenza del prossimo, che già si fa molto discussa.

Ciò che emerso dalla Assemblea di Lega di giovedì è che la data del 12 settembre per la possibile ripartenza del campionato sembra un po' avveniristica e che invece il 19 sia quella un po' più concreta. Queste le parole del presidente presidente Paolo Dal Pino.

"Sulla data c'è un dibattito aperto, l'ipotesi del 19 settembre resta concreta. C'è la possibilità che il campionato possa slittare di una o due settimane. Ora in teoria la data individuata è quella del 12 settembre ma vorremmo recuperare più tempo considerando che il calendario è molto stretto in quel periodo. Speriamo di guadagnare un po' di tempo per concedere alle squadre un riposo maggiore".

Tema tifosi

"Prima di tutto la sicurezza, anche se confesso di avere difficoltà a pensare che possano esserci discoteche o luoghi all'aperto con musica e migliaia di persone quando, invece, la premiazione del campionato sabato a Torino sarà senza un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Proporremo un dossier molto corposo, redatto insieme ai migliori consulenti del settore, per tracciare la via del ritorno della gente negli stadi. C'è tanta cautela ed è giusto, ma quando si definiscono progetti con livelli di sicurezza e garanzia molto alti è giusto valutarli".

Playoff? No, grazie

Un'altra notizia che emerge dall'Assemblea di Lega è la bocciatura dei playoff, una possibilità paventata dalla FIGC per cercare di rendere più fluida la Serie A. Un'ipotesi incompatibile con i diritti televisivi e dunque mal digerita anche dai club. Si valutano altre alternative per snellire il campionato e diminuire il numero delle partite, o quantomeno comprimerle, anche in vista degli Europei riprogrammati nell'estate del 2021.

