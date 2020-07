I nerazzurri battono i partenopei con un gol per tempo: apre D'Ambrosio e chiude il Toro che entra in campo e s'inventa un gran gol. L'Atalanta, avversaria all'ultima giornata, torna così al terzo posto.

L'Inter risponde all'Atalanta, si porta a 79 punti e ritrova Lautaro Martinez. La partita contro il Napoli non poteva fornire risposte migliori ai nerazzurri che avranno due risultati su tre a Bergamo, all'ultima giornata, per chiudere al secondo posto. I partenopei creano molto ma peccano in cattiveria sotto porta: Gattuso annusa il pericolo e lancia l'allarme usando la parola "anima", ma i suoi non escono ridimensionati. Al contrario, l'Inter concede ancora troppo, palesa dei limiti a centrocampo ma grazie ad Handanovic ottiene un altro clean sheet dopo Fiorentina e Genoa. In particolare, Conte rispolvera Lautaro Martinez, quello vero, che segna un gol per mettere a tacere le troppe chiacchiere di questi mesi.

Il tabellino

Inter-Napoli 2-0

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva (60' Godin), Brozovic, Barella, Biraghi (79' Young); Borja Valero (89' Eriksen); Lukaku (89' Moses), Sanchez (60' Lautaro Martinez). All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj (84' Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (65' Ghoulam); Elmas, Demme, Zielinski (65' Allan); Politano (76' Lozano), Milik (84' Callejon), Insigne. All. Gattuso

Arbitro: Paolo Valeri della Sezione di Roma 2

Gol: 11' D'Ambrosio (I), 74' Lautaro Martinez (I)

Assist: Biraghi (I)

Ammoniti: Sanchez (I), Brozovic (I), Barella (I), Biraghi (I), Lozano (N)

Note: recupero 4' + 6'

Il momento social del match

La cronaca in 8 momenti chiave

11' - GOL DELL'INTER - Cross di Candreva dalla destra, poi Biraghi la mette al centro dalla sinistra e D'Ambrosio al centro piazza il rasoterra vincente. Tutto nasce da una palla persa da Mario Rui e scippata da Brozovic. Gol di D'Ambrosio e assist di Biraghi.

20' - Sinistro di Zielinski, ci mette l'esterno Insigne e il pallone si spegne sul fondo di un nulla. Handanovic era immobile.

25' - Tiro da fuori di Zielinski, risponde con i pugni Handanovic.

31' - Taglio di Insigne per Politano che se la porta sul sinistro e calcia in porta: para Handanovic.

36' - Suggerimento di Zielinski in profondità, Hysaj non tocca il pallone ma Insigne sì e calcia da ottima posizione: deviazione decisiva di Candreva a pochi metri dal palo.

45' + 2' - Lukaku protegge il pallone sulla pressione di Koulibaly, assist a rimorchio per Brozovic e il croato calcia verso l'angolino. Bravissimo Meret che si abbassa ed evita il 2-0.

57' - Barella rischia su Maksimovic con un'entrata evitabile nei pressi della linea dell'area di rigore. Valeri lascia correre.

74' - GOL DELL'INTER - Lautaro Martinez dalla distanza segna il 14esimo gol, il quarto da fuori area dopo una serpentina e un destro chirurgico nell'angolino.

MVP

Lautaro Martinez. Super gol per scacciare crisi e mettere a tacere i maligni: spunto da fuoriclasse. Di rabbia e orgoglio.

Fantacalcio

Promosso

Samir Handanovic. Splendido protagonista del match con una serie di interventi prodigiosi, soprattutto nel primo tempo.

Bocciato

Arkadiusz Milik. Spento e fuori dal match: fa rimpiangere eccome Mertens.

