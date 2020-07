Entriamo nella fase finale del campionato 2019-20, senza dubbio il più anomalo della storia. Sbagliare adesso è rigorosamente vietato per non compromettere gli obiettivi stagionali. Vediamo cosa ci riserva il calendario nella fase decisiva.

Posta in palio sempre più alta in questo ultimo scorcio di stagione. Mancano 5 giornate alla bandiera a scacchi in Serie A, si entra nella fase decisiva dove i passi falsi e le frenate possono rivelarsi fatali. Dalla lotta per il titolo a quella per un posto in Europa fino allo sprint salvezza, vediamo quali sono le volate che dobbiamo attenderci da qui a fine torneo.

La volata Scudetto

Juventus alla caccia del suo 9° Scudetto consecutivo. I bianconeri devono guardarsi da Inter (col successo di ieri a Ferrara matematicamente sicura della qualificazione in Champions League), Atalanta e Lazio, e dopo il pareggio contro il Sassuolo (3-3), mantengono la guida della classifica a +6 sulla seconda. Cruciale sarà lo scontro diretto di lunedì 20 luglio contro la Lazio. Curiosità ulteriore, nelle prossime quattro giornate i bianconeri avranno il vantaggio (teorico?) di giocare sempre 24 ore dopo i nerazzurri, conoscendo cioè il punteggio della squadra di Conte. Solo nell’ultima giornata ci sarà la contemporaneità.

In maiuscolo le avversarie da affrontare in trasferta

Juventus punti 77

Lazio

UDINESE

Sampdoria

CAGLIARI

Roma

Inter punti 71

ROMA

Fiorentina

GENOA

Napoli

ATALANTA

Atalanta punti 70

VERONA

Bologna

MILAN

PARMA

Inter

Lazio punti 69

JUVENTUS

Cagliari

VERONA

Brescia

NAPOLI

La volata per l'Europa League

Roma e Milan si sfidano per un posto alla fase a gironi di Europa League (dove c'è già il Napoli grazie alla conquista della Coppa Italia). I giallorossi conservano 4 punti di vantaggio sul Milan, ma i rossoneri vengono da ben 7 risultati utili consecutivi e lotteranno fino alla fine.

Roma punti 57

Inter

SPAL

Fiorentina

TORINO

JUVENTUS

Napoli punti 53

Udinese

PARMA

Sassuolo

INTER

Lazio

Milan punti 53

Bologna

SASSUOLO

Atalanta

SAMPDORIA

Cagliari

Sassuolo punti 47

CAGLIARI

Milan

NAPOLI

Genoa

Udinese

Verona punti 44

Atalanta

TORINO

Lazio

Spal

GENOA

Cristiano Ronaldo und Juventus Turin patzen gegen Sassuolo Calcio Credit Foto Getty Images

La volata salvezza

Destino che appare segnato per Brescia e SPAL, tenute in vita ormai quasi solo dall'aritmetica. Una combinazione di vittoria del Genoa + sconfitta di ciascuna condannerebbe matematicamente le due squadre. Per il terzo posto in Serie B, fondamentale cosa maturerà domenica dallo scontro diretto fra la terzultima e la quartultima Genoa-Lecce. I salentini con una sconfitta vedrebbero ridurre sensibilmente le chance di permanenza in massima serie.

Fiorentina punti 39

Torino

INTER

ROMA

Bologna

SPAL

Sampdoria punti 38

PARMA

Genoa

JUVENTUS

Milan

BRESCIA

Torino punti 37

FIORENTINA

Verona

SPAL

Roma

BOLOGNA

Udinese punti 36

NAPOLI

Juventus

CAGLIARI

Lecce

SASSUOLO

Genoa punti 30

Lecce

SAMPDORIA

Inter

SASSUOLO

Verona

Lecce punti 29

GENOA

Brescia

BOLOGNA

UDINESE

Parma

Brescia punti 21

Spal

LECCE

Parma

LAZIO

SAMPDORIA

SPAL punti 19

BRESCIA

Roma

Torino

VERONA

Fiorentina

