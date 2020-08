Immobile eguaglia il record di Higuain di 36 gol in Serie A in una singola stagione, ma la Lazio perde 3-1 a Napoli: Ruiz, Insigne e Politano gli autori dei gol. Il Napoli chiude così al 6° posto in classifica, la Lazio è 4a dietro Juve, Inter e Atalanta. Da valutare le condizioni di Insigne, uscito in lacrime per problemi muscolari: tra 7 giorni c'è il Barcellona.

Partita vera, animi caldi, 4 gol, un paio di risse, Gattuso e Inzaghi quasi alle mani, un record storico e alcuni verdetti: la Lazio termina al 4° posto, Immobile eguaglia il record di Higuain di 36 gol in una singola stagione di Serie A. Ci sono stati tutti gli ingredienti al San Paolo, dove però alla fine a vincere è il Napoli, che la apre con Fabian Ruiz e la chiude nella ripresa col rigore di Insigne e il sigillo finale di Politano. Inutile il momentaneo pareggio, se non appunto ai fini dei record personali, di Ciro Immobile. Poi qualche protesta di troppo e qualche intervento scomposto hanno infiammato la ripresa e il post partita. Qui dentro il Napoli ha perso per problemi muscolari anche Insigne, uscito in lacrime toccandosi l’adduttore (tra 7 giorni c’è il Barcellona). Alla fine però Gattuso trae discrete indicazioni e termina la stagione al 7° posto a -2 dal Milan; la Lazio rimane 4a dietro Inter e Atalanta.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (78’ Ghoulam); Fabian Ruiz, Lobotka (78’ Demme), Zielinski (85’ Politano); Callejon (78’ Lozano), Mertens, Insigne (84’ Elmas).

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (63’ Vavro), Luiz Felipe, Acerbi (63’ Bastos); Lazzari (83’ Lukaku), Milinkovic, Parolo (87’ Anderson), Luis Alberto, Marusic; Correa (87’ Adekanye), Immobile.

Gol: 9’ Fabian Ruiz, 54’ rig. Insigne, 92’ Politano; 22’ Immobile.

Assist: Marusic; Mertens.

Note – Ammomiti: Koulibaly, Mario Rui, Milinkovic-Savic; Immobile, Elmas.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

9’ GOL! FABIAN RUIZ! NAPOLI IN VANTAGGIO! Alla prima discesa verso la porta il Napoli colpisce: tiro dal limite di Fabian Ruiz, leggera deviazione di Luiz Felipe, Stakosha tocca ma non basta. Napoli avanti.

12’ INSIGNE! NAPOLI A UN PASSO DAL 2-0! In uscita perde palla la Lazio, Insigne ruba palla e dal limite conclude con un tiro incrociato di sinistro: lento, ma angolato. Palla fuori di un nulla, Strakosha non avrebbe potuto nulla.

22’ GOL! IMMOBILE! E SONO 36 GOL! EGUAGLIATO IL RECORD DI HIGUAIN! Marusic la mette dentro, Immobile taglia sul primo palo, brucia Manolas e buca Ospina! E' record eguagliato, 36 gol in Serie A in una singola stagione.

54’ RIGORE PER IL NAPOLI! GOL DI INSIGNE! Mertens è steso malamente dal tackle di Parolo: rigore solare, ci poteva stare anche il giallo per il giocatore della Lazio. Dagli 11 metri va Insigne che spiazza con freddezza Strakosha.

56’ PALO DI CORREA! CHE GIOCATA! Fa tutto da solo in area Correa che semina il panico: da posizione defilata Correa tira forte e prende in pieno il palo esterno. Lazio che trova subito la reazione.

84’ INSIGNE ESCE IN LACRIME. Problemi muscolari, all’adduttore. Insigne abbandona il campo in lacrime. Non un bel segnale in vista di settimana prossima quando ci sarà la sfida al Barcellona.

90+2’ GOL! POLITANO! LA CHIUDE IL NAPOLI! 3-1. Splendido tocco di Mertens che vede il taglio di Politano: controllo e gol. La chiude il Napoli

MVP

Mertens. Ha lavorato tanto per la squadra, conquistandosi il rigore e regalando il delizioso assist per la firma finale di Politano.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Immobile. L’uomo fantacalcio per eccellenza quest’anno: chiude la sua incredibile stagione a quota 36 gol.

BOCCIATO: Milinkovic-Savic. Meno ispirato del solito e con un evitabile giallo nel finale.

