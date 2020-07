Tutti i record della Juventus campione d’Italia: dai 10 Scudetti di Buffon a CR7 no limits

Il club bianconero domina in Serie A dal 2011/12: nove Scudetti consecutivi non li aveva mai collezionati nessuno e mai una squadra era stata Campione d'Italia per oltre 3000 giorni consecutivi. Chiellini sempre presente, Ronaldo con le solite cifre pazzesche. Ed é anche la prima gioia per Sarri, che diventa il tecnico più anziano a vincere il Tricolore a 61 anni e 198 giorni.

Nove Scudetti di fila. Una striscia impressionante e probabilmente irripetibile. Un ciclo unico, quello bianconero, una serie che migliora il record di titoli consecutivi nei cinque maggiori campionati europei, stabilito già lo scorso anno arrivando ad otto. Il 23 luglio la Juventus ha tagliato il traguardo dei 3000 giorni consecutivi da campione d’Italia in carica. Da quel primo acuto datato 6 maggio 2012 a Trieste, con Antonio Conte in panchina, a questo ultimo in una calda serata di luglio con Sarri in panchina e Ranieri come avversario, un'egemonia infinita. Oltre 300 partite giocate con il Tricolore sul petto, onorate al meglio anche in questo strano campionato compresso nel finale a causa del Covid che ha sconvolto il mondo intero. Anche all’interno di questo torneo, la Juve é riuscita a scrivere un nuovo primato: per la prima volta nella sua storia ha segnato almeno due gol in 11 gare di fila in Serie A.

Sarri prima gioia, Chiellini e Buffon allungano la loro supremazia

Tra le curiosità numeriche più interessanti c’è quella riguardante Maurizio Sarri (62 anni il prossimo gennaio), che può festeggiare il suo primo grande trofeo in Italia e che diventa l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto: nessuno ci era riuscito sopra i 61 anni, precedentemente questo primato apparteneva a Nils Liedholm (60 anni e 219 giorni).

Una prima gioia per lui e una nuova gioia per tre pilastri di quest’epoca bianconera. Nell'attuale rosa della Juventus ci sono i tre giocatori che hanno vinto più Scudetti nella storia della Serie A: Gianluigi Buffon (10), Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci (entrambi nove). Chiellini, inoltre, è l'unico giocatore ad aver collezionato almeno una presenza in tutte le ultime nove stagioni in cui la Juve ha vinto il titolo. Citazione a parte la merita anche Gigi Buffon, che nel corso di questo campionato è diventato il giocatore più presente nella storia della Serie A, superando Paolo Maldini (647).

Juventus-Sampdoria - Serie A 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Ronaldo non ha finito: vuole Scarpa d’Oro e record di reti

Cristiano Ronaldo vive da sempre per trofei, gol, record e primati, di squadra e individuali. Ora, Immobile permettendo, ha sempre nel mirino titolo di capocannoniere, scarpa d’oro e record di reti in una singola stagione di Serie A di Gonzalo Higuain, ma nel frattempo ha già scritto il suo nome nella storia del calcio italiano ed europeo. Qualche giorno fa è diventato il primo giocatore nella storia a realizzare 50 reti in Serie A, Premier League e Liga e il 3° giocatore nella storia della Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di A, dopo Felice Borel (32 nel 1933/34) e John Hansen (30 nel 1951/52).

CR7 è il giocatore che ha segnato il 50° gol nel campionato italiano con il minor numero di presenze (61), tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) e non vuole porsi limiti anche dopo aver conquistato questo suo secondo Scudetto (aveva vinto tre campionati in Inghilterra e due in Spagna). In una serie da record non poteva che mettere la sua firma l’uomo dei record.

