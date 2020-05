Zeman: "Chiellini odia l'Inter forse perché ci perde spesso. 5 cambi? Campionato falsato"

In un'intervista concessa alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", il tecnico boemo commenta le parole del difensore bianconero e dice la sua sulla nuova regola che dovrebbe entrare in vigore alla ripresa della Serie A.

Chiellini ha detto che odia l'Inter? Non ho letto nulla, non so di che si tratta, penso soltanto che 'odiare' sia una brutta parola da usare per il calcio. Forse l'ha detto perché l'Inter è la squadra contro cui ha perso di più, non lo so, non conosco le statistiche a riguardo, né le motivazioni.

In un'intervista concessa alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", Zdenek Zeman commenta le parole di Chiellini e dice la sua sulla nuova regola che dovrebbe entrare in vigore alla ripresa della Serie A: "La regola delle cinque sostituzioni? È un'altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Se si giocano 20 partite con tre cambi, non si possono cambiare le regole. Devono essere uguali per tutta la stagione. Il cambio di regola favorirebbe le rose con più giocatori a disposizione. La Juve? Ci sono tante squadre che hanno una panchina lunghissima e che mandano in tribuna fior di giocatori".

Il discorso poi si sposta sul Foggia: "Gli auguri al Foggia per il centenario? Li ho già fatti - prosegue Zeman, che compie oggi 73 anni -. Cosa ho fatto questi due mesi in quarantena? Poche cose, visto che ero abituato a guardare la televisione. La tv l'ho bruciata lo stesso, visto che non l'ho mai spenta. È stata accesa 20 ore su 24 a vedere un po' di tutto. Sacchi e Lippi hanno visto le loro vecchie partite? Io le mie non le vedo, anche se le ho tutte".

