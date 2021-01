Inizia dallo stadio Dall'Ara di Bologna il girone di ritorno del Milan. La squadra di Stefano Pioli, che si è laureata campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sull'Inter, affronta i rossoblù di Sinisa Mihajlovic: all'andata a San Siro il match terminò 2-0 per i rossoneri grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, reduce dalla lite con Lukaku nel derby di Coppa Italia che ha fatto e sta tuttora facendo discutere, insegue il suo gol numero 500 con i club in gare ufficiali (gliene manca uno). In campionato il Bologna non batte il Milan in casa da 19 anni: l'ultimo successo risale infatti al 10 marzo 2002, un 2-0 firmato Fresi-Cruz.