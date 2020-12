Cagliari-Inter, lunch match valido per l'11esima giornata di Serie A, si gioca alla Sardegna Arena. L'Inter è a caccia del riscatto dopo il deludente 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League. Il Cagliari non vince da più di un mese (l'ultmo successo è il 2-0 casalingo sulla Sampdoria del 7 novembre scorso) e nelle ultime 3 partite ha raccolto solamente 2 punti. Andiamo a vedere le scelte ufficiali di Eusebio Di Francesco e Antonio Conte per questa sfida che apre il programma domenicale della giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle 12.30.