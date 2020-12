Il giorno dopo fa ancora più male. L’Inter ha salutato anzitempo le coppe europee, lo ha fatto nel peggiore dei modi, chiudendo all’ultimo posto un girone abbordabile, soprattutto considerando i giocatori a disposizione. Un patatrac sportivo ed economico per il club nerazzurro, che ora avrà a disposizione solo campionato e Coppa Italia per non trasformare la stagione 2020/21 in una cocente delusione. Sul banco degli imputati ovviamente Antonio Conte, ingabbiato nelle sue convinzioni calcistiche e apparso decisamente scontroso nel post partita. L’allenatore pugliese al momento non è in discussione o a rischio, anche per questioni di bilancio, visto che un eventuale esonero avrebbe ripercussioni clamorose sui conti nerazzurri.

Spalletti fino al 2021, Conte guadagna 12 all’anno

Partiamo da un dato di fatto. L’esonero di Spalletti è costato all’Inter circa 25 milioni di euro, considerando che l’allenatore di Certaldo aveva in essere un contratto fino a giugno 2021 (da 4,5 milioni netti stagione). Lo staff attuale di Conte percepisce circa 12 milioni di euro annui, che al lordo sono 24 milioni. Il contratto scade nel 2022. Esonerarlo adesso significherebbe per l’Inter pagare circa 40 milioni di euro (ultimi sei mesi Spalletti più un anno e mezzo Conte, quindi 36 milioni lordi) per due tecnici non utilizzabili. Quaranta milioni. E in più bisognerebbe aggiungere lo stipendio di un terzo allenatore che, per ovvie ragioni, non potrebbe essere inferiore come appeal e personalità.

Bilancio in rosso, difficoltà confermate da Marotta stesso

Al 30 giugno 2020, i compensi per allenatori e staff erano pari erano pari a 23,5 milioni, rispetto ai 16,7 milioni del 20 giugno 2019, con una crescita del 41%. Anche volendo considerare solo i compensi registrati a bilancio al 30 giugno 2020, l’Inter di Conte pesava a bilancio per 257,7 milioni di euro (compensi allenatori compresi), contro i 219 milioni dell’Inter di Spalletti nel 2018/19. Un bilancio chiuso dall’Inter con un pesante rosso (LEGGI QUI) e con perdite evidenti rispetto al recente passato. Una situazione complicata visto il periodo pandemico e non certo rassicurante, confermata anche dalle parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, che ha parlato dell'intesa raggiunta con i calciatori per lo slittamento degli stipendi.

Allenatore Stipendio annuo netto Stipendio annuo lordo Termine contratto Antonio Conte 12 24 2022 Luciano Spalletti 4,5 9 2021 Totale 16,5 33 -

L’eliminazione costa almeno 10 milioni

L’Inter, nonostante l’eliminazione, incasserà comunque almeno 50 milioni circa (contro i circa 60 milioni del 2019/20, di cui circa 45 inseriti nel bilancio al 30 giugno), di cui 37,6 milioni senza considerare il market pool (14,5 milioni come bonus qualificazione ai gironi, 17,7 milioni dal ranking decennale/storico, 5,4 milioni come bonus prestazioni). Gli ottavi di finale di Champions League avrebbero garantito almeno 10/15 milioni in più, utili a coprire anche i pesanti investimenti fatti negli ultimi due anni sul mercato (l’Inter ha una voce negativa di 135 milioni di euro tra operazioni in entrata e uscita di calciomercato da quando è arrivato Conte). La situazione non è compromessa, ma non è nemmeno ipotizzabile in questo momento un esonero. Probabilmente più per motivazioni economiche che tecniche.

