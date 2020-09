Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco

Calciomercato Inter, via Skriniar per 50 milioni e assalto a Kanté 3 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Cerri, Pereiro, Carboni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Luiz Felipe, Lulic, Proto, Vavro, Muriqi

Statistiche Opta

La Lazio non perde da 12 partite di Serie A contro il Cagliari (10V, 2N): l'ultima sconfitta risale infatti al maggio 2013, 1-0 per i sardi grazie alla rete di Daniele Dessena.

Entrambe le squadre hanno trovato il gol negli ultimi cinque incontri di Serie A tra Cagliari e Lazio, per un totale di 17 reti (3.4 di media a match).

Il Cagliari ha perso le ultime due partite interne di Serie A contro la Lazio e non è mai arrivato a tre di fila contro i biancocelesti nel massimo campionato.

Il Cagliari non rimane imbattuto in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A dal 2011/12 – i sardi potrebbero anche ottenere due pareggi nelle prime due gare nel massimo campionato per la prima volta dal 1981/82.

La Lazio ha vinto entrambe le ultime due trasferte all’esordio stagionale in campionato (vs Sampdoria nel 2019 e vs Atalanta nel 2016), non è mai arrivata a tre di fila fuori casa.

Il Cagliari è la squadra che ha subito il maggior numero di tiri nella prima giornata di questa Serie A (33, di cui nove nello specchio) – i sardi sono anche quelli che hanno registrato il possesso palla medio più basso (32.4%).

La sfida in Sardegna tra Cagliari e Lazio del dicembre 2019 è stata l’unica gara dello scorso campionato in cui una squadra ha vinto, ribaltando il risultato, grazie a due gol oltre il minuto 90 (93’ Luis Alberto e 98’ Caicedo).

Giovanni Simeone del Cagliari potrebbe trovare il gol in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la prima volta in carriera – l’argentino ha segnato tre gol contro la Lazio, solo contro il Torino ha fatto meglio in Serie A (quattro reti).

Ciro Immobile della Lazio ha segnato otto gol in 10 sfide di Serie A contro il Cagliari, inclusa la sua prima delle 135 reti nel massimo campionato italiano (nell’agosto 2012 con il Genoa).

Ciro Immobile ha realizzato sei reti negli ultimi sette esordi stagionali in Serie A, inclusa una doppietta nella prima gara dello scorso campionato contro la Sampdoria.

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

Calciomercato Godin al Cagliari, è ufficiale: arriva a titolo definitivo 14 ORE FA