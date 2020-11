La vicenda tamponi e il protocollo per il Covid-19 hanno tenuto banco nelle ultime settimane in casa Lazio e Ciro Immobile, pronto a giocare a Crotone , se il meteo lo permetterà , esplode nelle storie di Instagram: "Io sono basito. Questo non è fare giornalismo sportivo, questo è buttare fango e cimentare odio e cattiveria contro le persone. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre e ingoiare accuse completamente ingiuste. Sono stanco e schifato nel dover leggere delle parole sulla mia persona che mi fanno rabbrividire. Se proprio dovete parlare, parlate del Ciro calciatore perché voi del Ciro uomo non siete degni di farlo. Vergognatevi!!!".

Alcune insinuazioni dei media sulla vicenda Covid delle ultime settimane, oltre che su un presunto mancato rispetto del protocollo, proprio non gli sono andate giù. Uno sfogo durissimo a cui ha dato manforte la moglie, Jessica Melena, con un'altra story: "Penso che in vita mia ho conosciuto poche persone oneste e responsabili come te... Non c'è bisogno di dire il perché. Perché l'importante è che lo sappiamo noi... Però a tutto penso ci sia un limite... Scrivete di lui, parlate di lui come calciatore... ma come uomo lasciate perdere perché ci cascate male! Vi potrebbe spiegare il vero significato della parola uomo e soprattutto del rispetto, dell'umiltà e del senso di sacrificio. Dietro un calciatore, ricordatevi che c'è prima di tutto un uomo".