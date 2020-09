Le parole pronunciate da Fabio Paratici compaiono praticamente su tutti i giornali in edicola oggi: "Mancano ancora 15 giorni, l'importante è avere in testa quello che vogliamo. Suarez? Va tolto dalla lista...". Proviamo a fare il punto della situazione che sta bloccando l'arrivo dell'attaccante che serve a Pirlo per ultimare la sua rosa.