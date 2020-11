Una situazione caotica ampiamente prevedibile e che si è puntualmente verificata. Ancora una volta le Aziende sanitarie locali si ritagliano un ruolo di primo piano in questa strana Serie A ai tempi del Covid-19. Secondo quanto si apprende, infatti, le ASL avrebbero bloccato le convocazioni in Nazionale dei giocatori di 6 club di Serie A, nello specifico quelli di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo . I gruppi squadra di queste società, a seguito di alcune positività emerse, sono infatti attualmente in isolamento fiduciario: i giocatori, in pratica, possono compiere il tragitto casa-centro di allenamento-casa, ma non rispondere alla chiamata dei loro rispettivi commissari tecnici.

Il caso riguarda tutte le Federazioni compresa l'Italia: in base ai numeri attuali, dei 41 giocatori convocati da Roberto Mancini per l'amichevole contro l'Estonia e le sfide in Nations League contro Polonia e Bosnia, solamente 25 sono in grado di presentarsi regolarmente a Coverciano, mentre gli altri 16 hanno l'obbligo di rimanere in isolamento presso il proprio domicilio. Saranno le singole Federazioni, nei prossimi giorni, a richiedere esplicitamente il via libera alle ASL ed eventualmente richiamare (seppure in ritardo) i giocatori interessati.