L’esperto direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco, Massimo Galli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al caso-Coronavirus tra le fila del Genoa. Il club ligure ha annunciato la presenza di ben 14 tesserati, tra calciatori e staff, positivi al virus: una situazione che rischia di scatenare il caso nel calcio italiano, mettendo a rischio le prossime partite in programma, ma forse è ancora presto per parlare.

"Tutti questi test positivi tutti insieme che vengono verosimilmente dallo stesso laboratorio qualche dubbio me lo fanno sorgere. Mi è già capitato di trovare false positività ma non punto il dito sul laboratorio. Credo però che tutto questo necessiti di una conferma. Bisogna capire come siamo messi con lo sviluppo dell’epidemia e che questa abbia, purtroppo, la priorità sul calcio. Non credo che si rischi che il campionato sia bloccato. Mi sarei aspettato un andamento più graduale della positivizzazione. Ovviamente tutto è possibile, ma in un caso del genere non si può che valutare con cautela la situazione".

Il Napoli

"Per quanto riguarda il Napoli, è chiaro che un test non sarebbe positivo domani. Per quanto ci siano contatti in corso di partita, non vedo così probabile che possa esserci stata una trasmissione o un’elevata frequenza di trasmissione".

