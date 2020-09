Dopo il 2-0 di San Siro al Bologna, il Milan concede il bis allo "Scida" di Crotone. In un match sferzato dal vento forte, decidono un rigore trasformato da Kessié a fine primo tempo e da Brahim Diaz a inizio ripresa. La nota amara è stata l'infortunio al gomito (probabile una lussazione) per Ante Rebic, che cade male dopo uno scontro con Golemic. Il serbo si era distinto per aver ottenuto il penalty che aveva stappato il match.

8' - ÇALHANOGLU! Destro basso dal limite, che rimbalza in faccia a Cordaz, bravo a distendersi e a deviare in calcio d'angolo.

50' - GOL DEL MILAN CON BRAHIM DIAZ! Primo acuto in Serie A per l'ex Real Madrid e Manchester City! Çalhanoglu ruba palla a Eduardo Henrique e la cede a destra per Saelemaekers, che la rimette al centro dove arriva il resupero di Cigarini. Sui piedi, però, di Diaz, che inascca a tu per tu con Cordaz: 0-2!