I casi di positività al Covid-19 continuano a creare problematiche all'interno della società di Serie A. L'ultimo caso in ordine cronologico riguarda la Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it e confermato da Sky Sport, a seguito della positività al Coronavirus di José Callejon, l'ASL Toscana non avrebbe dato l'autorizzazione ai Nazionali viola a rispondere alla convocazione nelle rispettive selezioni. La squadra si trova al momento in isolamento, nella cosiddetta bolla, come previsto dal protocollo della FIGC.