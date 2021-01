E' cominciata la nuova avventura nel calcio italiano di Aleksander Kokorin, l'attaccante russo classe 1991. La Fiorentina lo ha acquistato dallo Spartak Mosca per 4 milioni, con l'obiettivo di completare il proprio reparto offensivo al fianco di Dusan Vlahovic. Kokorin è sbarcato a Roma per le visite mediche ed è atteso a Firenze per firmare il contratto che lo legherà al club viola fino al 2024. Stipendio? 1,7 milioni a stagione.