"La Asl ci ha messo “in bolla” fino al 14 novembre (motivo per cui c’è stato lo stop alle partenze dei nazionali). Ma abbiamo ricevuto anche una comunicazione Fifa che ci obbliga alla partenza dei nostri tesserati. Non c’è univocità tra le parti, di fatto non sappiamo a chi dover rispondere. Vedremo come evolveranno gli eventi".

Se la Polonia di Dragowski, l’Italia e pure la Costa d’Avorio di Kouamé hanno preso atto delle motivazioni sanitarie e aspettano che sia proprio la Asl, eventualmente, a dare il via libera, le altre Federazioni sono passate al pugno duro. Nella tarda serata di lunedì sia Vlahovic che Milenkovic hanno raggiunto la Serbia, mentre martedì è toccato a Caceres e Martinez Quarta viaggiare in Argentina e poi ad Amrabat, diretto in Marocco. Stesso discorso per Pulgar, volato in Cile.