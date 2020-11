Giampaolo Pazzini dice basta. L'ex attaccante, che in carriera ha indossato le maglie di Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan, Levante e Verona, ha ufficializzato l'addio al calcio a 36 anni. Lo scorso agosto, alla fine del campionato, non aveva rinnovato il contratto con l'Hellas Verona e la notizia del ritiro era nell'aria da tempo. Pazzini appende gli scarpini al chiodo con uno score di tutto rispetto: 569 presenze e 190 gol in squadre di club, 25 presenze e 4 reti con la maglia della Nazionale italiana. Il Pazzo - così è soprannominato - ha affidato il suo pensiero a un toccante post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ciao CALCIO, sono passati più di 30 anni da quando ci siamo conosciuti - scrive Pazzini -. Ero un bambino la prima volta che ho stretto un pallone tra le mani e da allora è diventato per me come un amico inseparabile. Ero un ragazzino come tanti, con una vita davanti e mille sogni nel cassetto che sperava di diventare un giorno un calciatore di Serie A. Guardavo i grandi campioni in tv e con loro sognavo la maglia azzurra della Nazionale, la magia degli stadi pieni di tifosi e la Champions League; ma mai avrei pensato che un giorno tutto ciò diventasse realtà e che grazie a te potessi vivere così tante emozioni".