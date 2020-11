Protagonista di un avvio di stagione sensazionale con il Milan (7 gol in Serie A e uno in Europa League), a 39 anni appena compiuti Zlatan Ibrahimovic si gode l'ennesimo momento magico della sua carriera. E dopo essere tornato in maglia rossonera da protagonista, Ibra potrebbe rientrare clamorosamente anche nel giro della Nazionale.