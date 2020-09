Inter-Fiorentina si giocherà sabato 26 settembre 2020 a San Siro. Calcio d'inizio alle ore 20:45. ArbitreràDi Bello. Non è prevista alcuna programmazione in tv per Inter-Fiorentina, match che sarà trasmesso da DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).