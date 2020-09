"Un paio di volte ero già stato vicino all’Inter, dopo 10 anni sono riuscito a fare quello che volevo. È stata una scelta facile dopo la chiamata dell’Inter, non ci ho pensato due volte". Aleksandar Kolarov si presenta ai tifosi dell'Inter in un'intervista rilasciata a Inter Tv. Il serbo ha già avuto modo di allenarsi con i compagni agli ordini di Antonio Conte: "Parecchi giocatori li conoscevo già, ho avuto un'impressione molto positiva. Non vedo l’ora di vedere gli altri. Conte ha influito tanto sulla mia scelta, quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro possiamo fare bene e vincere".

Calciomercato Inter, Vidal rallenta? Il Barça chiede un indennizzo 4 ORE FA

Kolarov in carriera ha ricoperto tutti i ruoli della difesa: "Mi trovo bene come terzo centrale di sinistra, l’ho fatto negli ultimi tre mesi a Roma e anche con Guardiola. L’Inter ha sempre possesso palla e mi trovo bene in quel ruolo. Calci piazzati? Ho un tiro potente, ma serve anche tanto allenamento. Quando trovo il giorno giusto mi alleno sempre". Il serbo sta ripercorrendo la carriera del suo idolo Mihajlovic, che come lui ha vestito le maglie di Roma, Lazio e Inter: "Ho sempre detto fin da piccolo che è il mio idolo, il destino ci dice che magari anche io posso chiudere all’Inter la carriera".

Infine un pensiero sul e un saluto ai tifosi: "Di derby ne ho giocati tanti, è una partita importantissima. Non so com’è l’aria qua, ho sempre segnato nei derby spero di farlo anche a Milano. Ho sempre visto tifosi molto presenti quando si poteva. Abbiamo bisogno di loro anche da fuori per fare cose importanti".

Come cambia l'Inter con l'acquisto di Kolarov

Calciomercato Cagliari, Giulini: "Nainggolan? Impossibile torni, l'Inter vuole tenerlo" 17 ORE FA