Non ci riescono nemmeno corazzate come Bayern Monaco Manchester City che, seppure al comando dei loro rispettivi campionati, hanno una media punti inferiore rispetto all'Inter. La squadra di Guardiola, ad esempio, ha gli stessi punti (74) ma li ha ottenuti giocando 2 partite in più rispetto ai nerazzurri. Una statistica confortante per Antonio Conte, che a dicembre era finito sul banco degli imputati dopo la cocente delusione per l'eliminazione nella fase a gironi di Champions League: almeno in questa speciale classifica, il tecnico salentino può guardare tutti dall'alto in basso anche in Europa.