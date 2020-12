Inter-Spezia, match della 13a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena a San Siro, si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Fabbri, l'Inter di Antonio Conte in virtù di questo risultato trova la sesta vittoria consecutiva in campionato e resta a -1 dal Milan. A segno Hakimi, Lukaku e Piccoli, tutti nella ripresa. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 – Viene chiamato poco in causa, anche se in troppe occasioni rimane piantato senza uscire. E anche sul gol di Piccoli è poco reattivo.

Milan SKRINIAR 5,5 – Troppa imprecisione, soprattutto in impostazione nel primo tempo. Decisamente meglio quando c’è da battagliare.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Guida con autorevolezza la retroguardia dell’Inter. Prezioso in chiusura ma soprattutto nello spezzare la pressione dello Spezia portano bene il pallone e sventagliando verso gli esterni.

Alessandro BASTONI 6 – Qualche disattenzione di troppo, ma prestazione sufficiente. Senza strafare.

Achraf HAKIMI 6,5 – Il suo gol è pesantissimo perché porta avanti l'Inter dopo una prestazione di sofferenza dei nerazzurri. Quando ha spazio, è devastante. E nel finale è prezioso anche in chiusura su Bastoni. (Dal 79’ Danilo D’AMBROSIO S.V.)

Nicolò BARELLA 6 – Fa e disfa: in interdizione è il solito fattore determinante, ma quando c’è da gestire il pallone si fa spesso prendere dalla foga.

Marcelo BROZOVIC 5 – Regia con troppa sufficienza e troppi errori anche potenzialmente deleteri, con palloni persi sulla trequarti. Nella ripresa corregge le imprecisioni e fa filtro meglio. (Dal 65’ Arturo VIDAL 5,5 – Entra per dare sostanza al centrocampo, ma non si nota. E’ anzi un po’ irruento in alcune situazioni).

Roberto GAGLIARDINI 4,5 – Non riesce a trovare una giocata giusta: sbaglia un passaggio da un metro a Young, perde palloni in continuazione. Sostituito all’intervallo (Dal 46’ Stefano SENSI 5,5 – Entra senza il piglio giusto, procede a lampi)

Ashley YOUNG 6 – Ottimo avvio di partita, con diversi spunti interessanti e l’unica vera occasione del primo tempo dopo un’azione personale. Cala un po’ nella ripresa. (Dal 79’ Matteo DARMIAN S.V.)

Romelu LUKAKU 5,5 – Dà il via al gol di Hakimi con la sponda di petto per Lautaro ed è freddissimo dal dischetto. Ma all’interno della partita non è un fattore e non riesce a liberarsi dalle maglie dello Spezia. (Dal 80’ Ivan PERISIC S.V.)

Lautaro MARTINEZ 6 – Spunti sporadici, ma spesso decisivi. Nel primo tempo si libera bene della difesa e serve Lukaku, nella ripresa manda in porta Hakimi in occasione del gol del vantaggio.

All. Antonio CONTE 5,5 – L’Inter porta a casa tre punti e la sesta vittoria consecutiva. Ma le notizie positive finiscono qui: brutta prestazione dei nerazzurri dopo il successo sofferto contro il Napoli.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 5 – Grandissimo intervento su Young nel primo tempo ma indeciso sul gol di Hakimi: copre male il primo palo e si fa trafiggere.

Luca VIGNALI 6 – A destra spinge con un’ottima costanza e si fa sempre trovare nel posto giusto per allargare le maglie della retroguardia dell’Inter.

Claudio TERZI 6,5 – Bella prestazione: giocate di qualità in impostazione e ottimi anticipi su Lukaku. Oltre a una perfetta chiusura su Brozovic.

Ardian ISMAJLI 6,5 – Bravo nel primo tempo su Lukaku, nel tentativo del belga di superare Provedel con un tocco sotto. Attento anche nella ripresa, con un paio di ottime chiusure.

Simone BASTONI 6,5 – Nel primo tempo tiene bene Hakimi, nella ripresa spinge con più costanza e trova l’assist per il gol di Piccoli.

Alessandro DEIOLA 5,5 – Il meno in palla tra i giocatori dello Spezia: qualche imprecisione di troppo. (Dal 73’ Giulio MAGGIORE 6 – Buon ingresso, anche se non viene molto coinvolto).

Matteo RICCI 6,5 – Bravo a giocare sulle linee di passaggio e come schermo davanti alla difesa: tanti gli anticipi sulle punte dell’Inter. In impostazione è preciso ma preferisce non strafare.

Luca MORA 5,5 – Qualche buona giocata ma sporadica, in qualche occasione di troppo è irruento. (Dal 73’ Kevin AGUDELO 6 – Buone giocate di qualità nei minuti in cui è in campo).

Gennaro ACAMPORA 6 – Gioca bene nello stretto ed è bravo a liberarsi della difesa con qualità. Anche se non riesce a essere troppo incisivo davanti. (Dal 90’ Giuseppe MASTINU S.V.)

M’Bala NZOLA 5 – Difende bene palla e fa sportellate con la difesa dell’Inter, ma il suo fallo di mano in area è un errore grave. (Dal 90’ Roberto PICCOLI 6,5 – Entra e segna a San Siro: nonostante il risultato, per lui è un pomeriggio da ricordare).

Emmanuel GYASI 5,5 – Viene pescato troppe volte in fuorigioco, sintomo di un’attenzione da migliorare nell’arco della partita. Prestazione discreta. (Dal 90’ Diego FARIAS S.V.)

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 – Il suo Spezia arriva a San Siro senza paura e fa la partita per larghi tratti: difficile dire qualcosa ai liguri dopo questa prestazione.

