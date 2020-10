La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sull'applicazione dei protocolli sanitari da parte del Napoli. Come riportato da "Ansa", infatti, il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto una copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione Campania e il club azzurro. La mancata disputa della partita tra Juventus e Napoli ha dato il via a episodi di contestazione da parte dei tifosi del Napoli e ora alle indagini: situazione in costante evoluzione.