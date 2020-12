" Magari continuo per altri due o tre anni , dipende dal mio stato fisico e dalla motivazione ". In un'intervista a L'Equipe Gianluigi Buffon confessa il desiderio di proseguire ulteriormente la sua carriera infinita e di andare oltre il contratto con la Juventus in scadenza il prossimo giugno. Il portiere bianconero ritrova quel Parma da cui ha avuto inizio la sua straordinaria carriera, con quello storico esordio del 19 novembre 1995 al Tardini contro il Milan di Baggio e Weah.

"L'errore fu di non rompere le scatole e di mettere pressione i compagni perché non si prendesse alla leggera il ritorno, dopo aver vinto 2-0 a Old Trafford. A quella partita penso almeno 3 o 4 volte a settimana. Il PSG è una squadra cui manca davvero poco per vincere tutto, non dando più per scontato certe cose. In questo senso il ds Leonardo, grazie alla sua cultura italiana, può far sparire questo rischio".