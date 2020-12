La Juventus, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale, ha bisogno dei 3 punti per non perdere contatto dalla vetta. Il Parma, reduce da 3 pari di fila, spera di proseguire il suo buon momento. Sono questi i temi della sfida del Tardini tra i gialloblù di Fabio Liverani e i bianconeri di Andrea Pirlo. La sfida è valida per la 13esima giornata di Serie A: calcio d'inizio sabato 19 dicembre alle 20.45.